韓教會又群聚 染疫信徒竟逃院 當局憂比「新天地」更危險

南韓新冠肺炎持續出現群聚感染，尤其以首爾市內的「愛心第一教會」相關案例最多。除了教會牧師帶頭違反隔離規定外，還有確診信徒從醫院逃跑，目前警方已展開追緝；當局憂心這波疫情風險恐比2、3月時新天地教會群聚感染更高。

韓聯社報導，南韓國務總理丁世均表示，近期疫情以部分教會為中心擴散，除疫情較嚴重的首爾、京畿道外，與兩區往來較頻繁的仁川社交距離規範也提升至第二階段，意即全面禁止首都圈教會進行面對面聚會活動。

香港01報導，教會負責牧師兼南韓基督教總聯合會會長全光焄已確診，須接受隔離，且15日和他在光化門一同參加集會的民眾都要接受檢測。《韓國先驅報》形容，這位63歲的牧師是一名右翼政客，素來反對文在寅政府。

全光焄15日曾在首爾市中心舉行集會，摘下口罩大喊「新冠肺炎是文在寅政府的陰謀」，在會中直指政府蓄意對教會施放病毒，阻止他參與反政府遊行。

南韓保健福祉部指控全光焄15日在居家隔離期間擅自出外參加集會；同時又指他未提供教會成員完整名單給當局供病毒篩檢和追蹤。

因應這波疫情，丁世均說明，首都圈地區原則上禁止室內50人以上、室外100人以上集會、聚會及其他活動；夜店、KTV、自助餐廳、網咖、室內站席表演場地、室內團體運動場所、300人以上的大型補習班等12種高感染風險場所及室內公、國立設施都必須暫停營運。

WHO：無症狀年輕人 成亞太區傳播主力

此外，世界衛生組織（WHO）18日表示，新冠肺炎疫情似已進入新階段，亞太國家中50歲以下的患者似乎成為轉播主力，很多人不曉得自己染病或者無症狀，導致年長者或其他體弱者很危險。

世衛組織西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）在線上簡報會上以日本為例，感染者中三分之二的人年紀在40歲以下，在菲律賓和澳洲的比率也超過一半。

路透報導，有專家表示，新型冠狀病毒出現一種突變，在歐洲已越來越常見，最近馬來西亞也出現案例；病毒突變雖然讓傳染力更強，但致命性較低，這也許是「好事」。