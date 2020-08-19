民調：若疫苗獲政府核准 亞裔願施打率最高

國家廣播公司(NBC)與網路民調機構SurveyMonkey公布最新聯合民調結果顯示，正在研發中的新冠病毒疫苗如果獲得美國政府核准上市，美國成年人當中不到半數願意施打，絕大多數民眾則表示「絕對不願意」或「不確定」；若以種族做為區分指標，亞裔美國人施打疫苗的意願，遠超其他族群。

微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)18日指出，如果30%至60%的美國民眾施打疫苗，新冠病毒倍數增加的傳播趨勢，就會停止。他說：「疫情將可畫下句點。」

蓋茲接受經濟學人(The Economist)專訪時表示，美國處理疫情失敗的原因，包括疫情爆發初期過慢實施病毒檢測，加上某些民眾以「個人自由」為藉口，不願戴口罩。他說，雖然疫情嚴重，但還是有希望存在，因為2021年可望會有一劑疫苗獲得食品暨藥物管理局(FDA)核准上市。

在8月10日至16日間進行的這項聯合調查中，研究人員從全美200萬名成年人裡抽樣選出3萬4269名訪問對象進行網路問卷調查。

統計結果顯示，若政府核准新冠病毒疫苗，疫苗在市面上也變得普遍、取得方便，只有44%受訪者表示願接受施打，另外22%受訪者表示不願意，32%受訪者則說不確定。

若以政黨支持傾向、年齡、族裔、收入、學歷等條件區分，支持民主黨、銀髮族、亞裔、年收入超過10萬元、擁有大學以上學歷的受訪者，接受疫苗施打的意願都比較高。

年收入超過10萬元的受訪者當中，55%表示願打疫苗，18%表示不願意，另外26%則表示不確定。

支持民主黨的受訪者中，58%表示願打疫苗，而支持共和黨的受訪者，則有36%表示願打疫苗。

統計顯示，在所有族裔當中，只有亞裔願打疫苗的比例占多數。59%亞裔受訪者表示願打，另有27%表示不確定，回答不願意者則有8%。

白人受訪者當中，48%表示願意，非洲裔24%願意，西語裔則有40%願意。