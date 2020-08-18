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香港新增36宗新冠肺炎確診 多與先前病例有關
香港今天新增36宗新冠肺炎確診個案，包括35宗本地傳播及1宗海外輸入。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者上說，在本地傳播個案中，有29宗與之前的個案有關連，6宗找不到源頭。
過去10餘天，本地每日都有兩位數字的新增確診案，當局仍然擔心病毒會在社區爆發，因此至今繼續實施嚴格的防疫措施，包括禁止超過兩人聚集，以及飯店不能有超過兩人同桌等。
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