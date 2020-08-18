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美國各大學秋季班開學 紛傳群聚感染

世界日報 / 記者張聲肇╱綜合報導

美國各大學秋季新學期開學，就紛傳出新冠病毒群聚感染病例，其中教堂山北卡羅來納大學在開學一周內，即多達135人染疫；該校17日宣布大學部停止當面授課，全面改為遠距教學。

教堂山北卡大學是在10日開學，在截至16日為止的一周內，發生通報135起新增確診，有四起群聚感染事件分別發生在校園裡兩個學生宿舍、校外民間學生宿舍和兄弟會俱樂部。

校方在130名學生和五名學校員工染疫後，17日宣布所有大學部課程在19日改為遠距教學，該校也成為第一所大學在重啟校園後讓學生返家。許多學生批評教堂山北卡大學的防疫措施，未能保護學生、教職員和周邊社區。

在奧克拉荷馬州立大學，則發生弟兄會周末派對後，23人染疫，校方立即把「出事」校舍封鎖，禁止同學外出；染疫者多因未戴口罩，參加不在校園外的兄弟會派對。

奧克拉荷馬州立大學採取當面、網路授課兼行政策，不管室內、室外，維持社交距離有困難的時候，學生、教職員都必須戴口罩。參加派對的學生，顯然「不聽話。」

華盛頓州、加州和密西西比州大學兄弟會等學生俱樂部，也都爆發群聚感染，顯見校方在校園、校外學生同吃同住同上課同派對的情況下，不讓病毒擴散，面臨嚴峻挑戰。

印第安納州南灣市聖母大學校園8月迄今，也有58人確診，其中至少兩大感染源，確定是在校外舉辦的派對。

田納西大學17日開始當面授課，校方和當地衛生局已於周末開始，設法找出可能已被家人或同學傳染的學生，通令隔離。

阿拉巴馬大學學生返校不久，附近酒吧等店裡擠滿人，地方官員十分擔心。土斯卡盧沙市長馬多克斯(Walt Madox)說，這種「不怕死」的行為，恐怕會把大家都珍惜的美式足球季毀了。

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