重返辦公室 美國上班族正適應防疫措施

新冠疫情3月起確定全美大流行，上班族被迫遠距在家工作，現在他們正返回辦公室，發現自己面臨一些因新冠而導致的調整，比如戴口罩、輪班、辦公桌之間空間加寬、每日回答自己健康狀況、休息室關關、乾洗手無所不在，而且自己得適應這些防疫措施。

美聯社報導，波士頓市柏格邁爾(Bergmeyer)設計公司便採取很多新作法，比如已把辦公隔間加高，要求員工離開座位就得戴口罩、室內走道改為單向式，人們要去廚房或洗手間得走上一整圈。

柏格邁爾公司的初階設計師史黛芙妮‧瓊斯(Stephanie Jones)表示，走道改為單向式，自己得多走幾步，但不難適應，事實上還讓她有機會看到公司更多人，跟他們打招呼。

至少對某些上班族而言，返回公司有其優點，比如又能跟同仁們聊聊天，做好更多工作。所以有某些案例是老闆們正要求員工回來上班，但大多數狀況則像柏格邁爾公司，任由員工自行決定想在家還是回來，至少現在如此。一些公司行號指出，回來上班能提升生產力，更接近恢復常態，所以冒一些風險及做好防疫值得付出。

只是這股趨勢目前還算很弱。房地產行業公會NAIOP麻州分會估計，波士頓市區很多辦公大樓目前使用率在大約5%，郊區則在10%到20%之間。其他城市的狀況也類似，比如紐約市，物業管理公司CBRE表示，自己管理的各辦公大樓使用率，在曼哈頓區為7%，而郊區則近三成。

員工們回來上班，奉令得向人事主管稟報有無任何症狀，再由主管與他們會商要不要做檢疫、居家隔離。有些公司則請員工分批回來，一群在周一、三、五，另一群則在周二、四。

瓊斯小姐表示，在家上班的生產力比想像中來得高，自己都很訝異，可最後決定回公司上班，原因是自己一個人住很孤單，另很懷念與同仁的社交互動，另外有些辦公室資源，是自己在家中無法取得的。