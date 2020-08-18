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港增44宗新冠確診個案 晚六朝五禁堂食延長一周

世界日報 / 香港特派員李春／香港18日電
香港昨新增44宗新冠病毒確診個案，其中31宗屬於本地個案，有11宗未找到源頭，另外尚有約20個初步確診個案。 香港中國通訊社
香港昨新增44宗新冠病毒確診個案，其中31宗屬於本地個案，有11宗未找到源頭，另外尚有約20個初步確診個案。 香港中國通訊社

香港昨新增44宗新冠病毒確診個案，其中31宗屬於本地個案，有11宗未找到源頭，另外尚有約20個初步確診個案。近日疫情確診數下降，但專家憂有反覆可能，港府決定延長現行「晚六朝五」禁堂食（內用）、二人限聚、室外必戴口罩等禁令。

香港政府昨宣布，延長現有抗疫措施七日，包括禁止晚市堂食、二人限聚令、室內外公眾地方必須戴口罩，以及健身中心、美容院等表列處所暫停營業的規定，直至8月25日。

港府發言人稱，香港疫情仍然嚴峻，認為有必要維持高度嚴格的社交距離措施。第三波疫情以來，港府已收緊防疫措施超過一個月，香港民眾對長時間的封鎖措施感到不耐，並希望逐步恢復社交和經濟活動，但港府重申現在不是放寬防疫措施的時候。

在港府公布前，一度傳出會放寬食肆晚市堂食限制。但何栢良、許樹昌等多名專家都公開表示反對放寬，因為香港仍有不少源頭不明的感染個案。

香港飲食業界則表示不滿，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，部分食肆早上收到消息，說港府有意放寬安排，於是已經安排供應商送貨，亦通知甚至招聘了更多員工上班，希望「有工開、有收入」，業界對延長禁令措施感到失望。預料全港1萬6000間食肆，有一半都受延長措施影響，其餘一半只是捱下去，又相信會有更多食肆暫時休業。

香港新聞組／香港18日電

香港至少有16名新冠病毒康復者出院後「復陽」，昨再有一名4月中康復的男子，出院後4個月再驗出陽性，此前他曾到倫敦及西班牙旅遊，暫沒病徵。衛生防護中心未確診他是再感染，抑或體內殘餘病毒。

據明報報導，對於第二度感染會否傳染人，港大微生物學系講座教授袁國勇說視乎病毒載量，如病毒量高仍有傳染性，而「通常（病毒數值 CT Value）30種不到（活病毒）」，若病人已有抗體，抗體會黏住病毒，即使病毒被放出去，傳染性通常偏低。

新冠肺炎 COVID-19

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