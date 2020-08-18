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防疫旅館出漏洞 澳洲維省疫情再起

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
澳洲有研究顯示，2波疫情爆發的可能原因是因為防疫旅館的管制沒做好。（Photo by Caitlin Childs on Flickr under C.C License）
澳洲有研究顯示，2波疫情爆發的可能原因是因為防疫旅館的管制沒做好。（Photo by Caitlin Childs on Flickr under C.C License）

維多利亞省疫情再起的原因可能恐源於防疫旅館的管理疏忽，導致隔離者沒遵守規定，到處散播病毒！澳洲近日又陷入第2波疫情傳播，根據當地調查指出，第二波幾乎99%的確診者都可以回溯至7月底入境澳洲、住進隔離旅館的旅客。澳洲政府雖有要求各州制定防疫計畫，但細節都由各州規劃，以致被質疑防疫規定並未完全落實。

防疫旅館成破口

根據《英國廣播公司》報導，澳洲當地媒體爆料，雖然維多利亞省有設置防疫旅館，且訓練旅館服務人員要保持1.5公尺社交距離，但官方也同時告知，不一定需要戴口罩或是其他防護措施，這也可能是導致目前維多莉亞省再度爆發2波疫情的原因。

維省17日新增282例確診、25人死亡，也是目前單日死亡人數最高的1天，墨爾本CDC專家豪登說，根據他們的基因定序，7月底之後，99%的確診者是從維多利亞的防疫旅館出來的，而7月23日團隊測相同指標只有46%。不過他沒有特別說哪家旅館或是特定人士是主要傳染源。

加強境外移入管理

當地律師尼爾受訪時表示，澳洲政府授權省政府處理防疫事宜，但是整體的防疫措施看起來沒有達到預期目標，而被隔離的人也沒有足夠的意識遵守規定，而且被隔離的國人也不清楚誰負責防疫，因此他呼籲澳洲政府要實施更詳細的防疫守則，省政府也要改進、落實隔離管理。

根據《約翰霍普金斯大學》資料統計，澳洲目前23733例確診、438人死亡，疫情原本從4月底開始逐步受控，但是6月底至7月期間又開始復發，光是維多利亞省就佔17000多名確診案例、351人死亡。

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