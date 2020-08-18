首爾教會又群聚感染3400人隔離 領袖參加萬人集會後確診

南韓新冠肺炎疫情激增，持續出現群聚感染，其中首爾市的「愛心第一教會」累計出現315例確診、約3400人隔離，是繼新天地教會群組後規模第二大的感染群，教會主管牧師全光勳也感染。

南韓17日新增197例確診，是連續第4天新增病例破百。目前累計確診已達1萬5515人。保健福祉部副部長金剛立表示，近期最大感染源「愛心第一教會」目前有約1/6教友採檢陽性，「需要迅速採檢與隔離」。

1/6教友呈陽性 領袖也確診

也中招的領袖牧師全光勳須隔離治療，他15日違反居家隔離令，出席首爾光化門的反政府集會，導致一同參加集會所有人都要接受檢測。也因教會疫情爆發，首爾與鄰近的京畿道因此在周末期間禁止所有宗教集會。

金剛立表示，「愛心第一教會」提供的教友名單不正確，導致「非常難」進行採檢與隔離。他說，若首都圈疫情在本周內無法控制，防疫部門可能採取高危設施暫停營業，禁止室內50人以上、室外100人以上聚集的活動等措施。

馬尼拉19日起放寬限制

菲律賓疫情仍然嚴峻，17日新增3314例確診，確診病例累計16萬4474例，已有2681人不治。但面對經濟衰退及失業率高漲，總統杜特蒂宣布，大馬尼拉地區和周邊省分19日起將恢復到較寬鬆的「一般社區隔離」，包括大眾運輸工具將有限度恢復行駛，並允許幾乎所有產業恢復75%營運，包括健身房、網咖、個人美容與寵物美容店等，但娛樂場所和群眾集會仍不開放。

菲國內政部長疑二度感染