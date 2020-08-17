拉美陸續復航 巴西救世基督像重新開放

拉丁美洲國家的新冠疫情仍持續激增，但拉丁美洲多國陸續開放國際航班，古巴甚至允許遊客入境，巴西里約熱內盧救世基督像等主要觀光景點，經5個月疫情封鎖之後，15日重新對大眾開放。

僅阿根廷等3國仍禁航

號角報等媒體報導，新冠疫情大流行5個多月，8月中旬後拉丁美洲只剩阿根廷、哥倫比亞、委內瑞拉、巴拿馬和巴拉圭等5國繼續封鎖邊界；但巴拿馬已開放部分國際航班，哥倫比亞也宣布8月31日起恢復航班。阿根廷交通部長米歐尼表示，希望未來60天之內能恢復航空運輸。採取長期隔離抗疫的阿根廷已逐漸解禁恢復大部分商業活動。阿根廷總統艾柏托14日宣布隔離繼續延期至8月30日止，但開放個人體育訓練活動，例如划船、體操、高爾夫、網球，衝浪等。阿根廷截至15日累計達28萬9100人確診診、5637人死亡。

巴西10萬死 近半民眾：錯不在總統

巴西16日新增2萬3101例確診，620例死亡。巴西總統波索納洛的妻子蜜雪兒16日表示，她確診大約兩周後，目前病毒檢測已呈現陰性反應。巴西迄今逾10萬人感染新冠肺炎病故，不過民調公司Datafolha最新民調結果顯示，47%受訪民眾不將疫情奪命怪在波索納洛身上，僅11%認為他必須扛責。民調指出，波索納洛好感度激增，可能與政府提供低收入和非正規勞工緊急補助款有關。