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今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

歐洲疫情復燃每日新增上千例 縮緊口罩令、舞廳夜店停業

世界日報 / 編譯中心／綜合16日電
法德疫情復燃連 法新社
法德疫情復燃連 法新社

歐洲新冠肺炎疫情再起，多個國家再度祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。法國確診病例數遽增，已經促使最大兩座城市巴黎及馬賽的市政當局，擴大民眾在戶外必須配戴口罩的地區範圍。

法國15日新增3310例確診，連續第4天改寫解封後新高；16日新增3015例確診，已連續兩天單日新增超過3000例，共同工作空間擬強制戴口罩。

義大利下令全國舞廳停業3周

義大利新增確診數近來有攀升跡象，部分原因是年輕人參加派對所致。義大利政府16日下令全國所有舞廳、夜店停業長達3周。政府還規定，從晚間6時至翌日清晨6時，民眾在可能出現人群聚集的公共場所必須戴口罩。

德國連四天單日增逾千例

德國羅伯特‧科赫研究所說，德國疫情自7月初以來持續反彈，發展形勢「令人擔憂」。截至15日，德國已連續四天單日新增確診超過1000人；16日新增625例，染疫數達22萬3453例。

報告顯示，近幾周來，德國的新冠基本傳染數又恢復至1以上，小規模聚集性感染事件頻發，這些事件與親友聚會、休閒活動、工作聚集、旅遊返程等有關。

俄羅斯16日新增4969人確診，染疫總數達92萬2853人，是全球第4多的國家，又有68人不治。

法德疫情復燃連 美聯社
法德疫情復燃連 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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