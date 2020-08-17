南韓增279例創5個月單日新高 百例來自「反政府教會」

全球16日至少76萬6228人死於新冠肺炎，至少2150萬350人染疫。南韓新增279例確診，寫下3月初來單日新增病例最高紀錄。此外，日本、東南亞、紐西蘭等地也有新增案例，整個亞洲疫情似有復燃之勢。

首爾16日新增146例確診，其中107例與經常公開批判政府的爭議牧師全光勳領導的「愛心第一教會」有關。南韓保健福祉部16日對全光勳提出告訴，包含他15日參與一場集會，違反自我隔離規定；並且未提供教會成員完整名單給當局供病毒篩檢和追蹤，涉及「阻礙」疫調。

15日有成千上萬民眾在光復節走上街頭，抗議總統文在寅的各項政策，公然違反首爾實施的禁止集會防疫命令。此外，美韓年度聯合軍演將在18日舉行，媒體報導，因一名南韓軍官病毒檢測呈陽性反應，導致演習延後兩天登場。

日本網球一哥錦織圭確診

日本沖繩縣16日新增60例確診，最近一周每10萬人口確診病例42.97例，連續15日居全日本之冠，疫情吃緊；沖繩縣知事玉城丹尼已與中央政府商議，做好待援準備。此外，美國網球公開賽將於31日在紐約開打，但日本男網好手錦織圭16日表示，他待在佛羅里達州期間進行病毒檢測，結果呈現陽性反應。

紐西蘭疫情再起 國會大選延4周

紐西蘭16日新增13例確診，顯示紐西蘭數月來疫情持續擴散。總理阿爾登17日宣布將國會大選延後4周至10月17日舉行，因疫情再起已影響選舉造勢活動。

紐西蘭原定9月19日舉行大選，然而疫情復燃，上星期已迫使最大城奧克蘭進入封鎖狀態，並結束102天無本土病例的紀錄。

大馬現新冠變種 傳播力快10倍

東南亞方面，菲律賓16日新增3420人確診，65人染疫死亡；印尼新增2081人確診，79人染疫病故。星洲日報報導，馬來西亞衛生部16日表示，在吉打州及柔佛州發現4起由新冠病毒 「D614G變種」引發的病例，傳播力比一般病毒快10倍。

衛生總監諾希山表示，科學家於7月發現「D614G變種」，可令目前研發的疫苗對這種新的病毒株毫無作用或效用輕微。不過病毒學家林世杰表示，這種病毒株雖然具更高的病毒載量和傳播力，但未有證據證明更為致命。