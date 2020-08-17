「傳染不分城鄉」 柏克斯呼籲室內外都要戴口罩

白宮新冠肺炎抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)15日表示，地方政府應更積極致力於防疫措施。她說：「現在這個時機，正該是我們全力阻止病毒擴散的時候；即使是郊區或人煙稀少的地區，民眾也應遵守防疫手則，因為病毒的傳染不分城鄉。」

當天柏克斯與堪薩斯州州長凱利(Laura Kelly)，以及堪薩斯大學醫學中心(University of Kansas Medical Center)的公衛人員一同出席活動；活動現場柏克斯向地方官員強調，控制疫情最重要的仍不外乎是要求民眾保持社交安全距離、避免群聚的場合以及戴上口罩。

柏克斯還表示，即使是在堪薩斯州這樣人煙稀少的環境下，防疫措施看似幫助不大又對民眾生活造成不便，但柏克斯說：「病毒的傳播不分城鄉，不論你來自哪裡，出門或是在室內場所都請記得戴上口罩。」

柏克斯補充說，許多民眾認為自己的家人不會是感染者，但其實許多人已經感染，只是沒有出現症狀：「一般人無法分辨誰被感染，所以應盡量讓群聚的規模縮小。」

柏克斯建議，針對確診病例增加的地區，地方政府應關閉群聚場所如酒吧等，並限制室內用餐人數、強制要求戴口罩、避免群聚等；根據南方地區的經驗，遵照這些措施能有效降低感染人數。

針對年輕族群，柏克斯也提醒，新冠病毒對他們一樣具有威脅性：「不要低估病毒的傳染力」；而開學後的校園運動賽事，柏克斯表示教練的角色相當重要：「我們必須仰賴教練，督促學生戴口罩和避免群聚，尤其是別讓學生們參加派對。」

她也要求確診數較低的學區在開學後，應與公衛單位密切合作：「這樣他們才有機會成為校園安全開學的典範。」