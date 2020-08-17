CDC：兒童感染數不斷上升 全美死亡數連5天破千

聯邦疾病管制中心(CDC)公布的疫情更新報告指出，今年春天以來感染新冠肺炎的兒童人數有不斷上升的趨勢，呼籲家長和學生們提防開學後被感染的風險；另外，全國確診人數雖有下降趨勢，但單日染疫死亡的人數已連續五天都超過1000人。

根據CDC的報告，今年3月至7月這段期間內，17歲以下未成年的感染率仍持續增加；雖然新冠肺炎普遍對成年人和老年人造成較相對嚴重的傷害，但在無法進行大規模篩檢的情況下，可能還有許多未知的未成年人士已在外受到感染。

儘管地方公衛人員因為篩檢規模太小而無法蒐集到完整的數據，但近期國內單日染疫死亡的平均人數已超過1000人；據統計，15日當天已知染疫死亡的人數達到1220人，新增確診5萬7120例。

CDC表示，疫情爆發初期兒童染疫人數能維持在相對較低的數量，主要和校園關閉及居家必疫等政策有關：「實體校園開放前後，將兒童染疫的人數進行比較，就能觀察出一些端倪。」

CDC透過公共和私人實驗室取得的統計數據顯示，介於5歲至17歲的未成年感染機率超過10%，比其他年齡族群還高；兒童與成人的潛伏期病症較為一致，雖然兒童發展成重症病患的機率也相對較低，但若兒童染疫後呈現重症必須住院治療時，將近有三分之一的患者最後會被送往加護病房，與成人的比率相去不遠。

據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計，全美確診人數累積超過540萬人以上，本周新增確診人數為4萬7813例，成長比率為0.9%，和上周的1%相比呈現下降趨勢，是自11日統計以來最低的一天。

然而，全國染疫死亡人數卻達到1046人，已是連續第五天染疫死亡的人數超過1000人，加州地方醫院的加護病房住院率甚至上升到七周以來最高的一周。

專家提醒，隨著各地的校園率續開學防疫將面臨更多挑戰，尤其是近幾周內新增確診人數又再度暴增的地區如夏威夷、南達科他州和伊利諾州，民眾更應提高警覺。