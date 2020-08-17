中國已有疫苗可打？專家呼籲：耐心再等3個月

中國近日傳出有私下進行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種，中國防疫專家張文宏呼籲民眾要有耐心，表示「再等3個月，才能知道疫苗的效果好不好」。

日前在中國網路上瘋傳的「498元疫苗預購」案，雖被藥廠證明為謠傳，但16日又有中國媒體報導，有北京的藥廠已私下向有需要的機關團體，提供武漢肺炎疫苗，費用是2針共人民幣1000元（新台幣約4200元）。

現代快報報導，新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏15日出席上海書展時談及COVID-19疫苗的研發進度，表示大家要有耐心，「再等3個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨床三期試驗的結果」。

他日前在央視新聞「相對論」節目中也曾表示，儘管有疫情嚴重國家緊急接種，但「以中國現在的防控態勢，我們可以不要太過焦慮」。

他說，現在世界上有很多公司在疫苗這一塊走得非常快，中國也有領先的疫苗研究，但目前最快的進度，仍在三期臨床試驗階段。他說：「大家可以拭目以待，在第四季再看一下。疫苗當中到底哪個最終有效，還是要等最後研究的結果出來。」

正在研發疫苗的中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明則表示，「下半年的中後期，最晚明年年初，全國、全球都應該能用上滅活（不活化）疫苗」。