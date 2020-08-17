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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

9地冷凍品包裝帶病毒 專家：毋須恐慌

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

中國自今年7月以來至少有九地十起進口凍品外包裝檢測出新冠病毒陽性，不少消費者因此不敢購買或食用冷凍食品。對此，專家表示，包裝檢測出病毒不代表食物吃下肚就會感染，毋須過度恐慌，但北京、廣東等地病例是接觸汙染的冷凍食物後患病，必須搞清楚是人員傳播還是汙染的食品傳播。

中國新聞網報導，近日包裝檢出新冠病毒的冷凍食品，都來自巴西、厄瓜多爾等疫情高風險國家，專家指出，這與當地疫情嚴重、冷凍海鮮等食品加工過程較容易汙染有關。四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安認為，環境的溫度越低，病毒存活的時間越長，所以容易在冷凍海鮮產品中或者其包裝上發現新冠病毒。

至於為何飄洋過海的新冠病毒還活著，江南大學教授、博導，食品安全與質量控制研究所所長姚衛蓉表示，在此冷鏈過程中，病毒等微生物不會被凍死也不會生長繁殖，能一直保持存活狀態，「類似於冷凍保藏菌種，冷鏈產品在解凍到室溫後，病毒就能恢復活性」。

報導說，很多人將「食品或食品外包裝檢測出新冠病毒」 與「吃了會感染新冠病毒」畫上等號，其實是過於恐慌。首先，根據世界衛生組織和美國CDC等機構研究表明，新冠病毒不是食源性疾病，不會通過食品傳播。另一方面，食品感染也存在劑量因素，這方面同樣沒有任何劑量與感染的證據。

至於有民眾認為是否乾脆暫停這些冷凍食品進口，報導說，進口食品仍是中國消費者重要的食品來源，且目前專家多認為，食品被新冠病毒汙染的概率是非常小的。

不過仍有隱憂。文匯報報導，中國工程院院士鍾南山在「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」上提醒，在北京、廣東等地發現病例接觸汙染的冷凍食物後患病，這點值得重視。食品安全專家、中國農業大學原食品營養與安全系主任何計國也指出，監管部門應對進口冷鏈食品實行源頭管控並加強檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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