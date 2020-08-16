香港疫情反彈 74人確診創9天來新高

香港新冠肺炎確診病例新增數出現反彈。港府下午公布，香港全境今天新增的新冠肺炎確診病例多達74例，是8月7日以來的新高。其中70例為本土病例，而境外移入4例則來自菲律賓及印度。

8月7日，香港新冠肺炎確診病例曾增加89例。此後逐漸下滑，11日一度僅新增33例，其後又上升到超過60例，14、15日分別下滑到48例及46例，今天卻大幅增加到74例。香港至今累計確診病例已達4480例。

綜合香港媒體報導，在70例本土病例中，有50例與先前的確診病例有關連。其中，疫源為葵涌貨櫃碼頭的病例就占34例。而這34例中的33例都是「宏記港務操作有限公司」的員工，且多例沒有表現出症狀。

據港媒統計，截至今天，香港新冠肺炎確診病例新增數由100例以上跌回雙位數，已維持14天。