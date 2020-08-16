南韓數千民眾光復節示威 政府憂疫情再起

不顧疫情集會禁令，南韓數千民眾聚集首爾市區示威，政府擔憂疫情第2波疫情再起。數千名反政府示威者15日光復節聚集於首爾市區，抗議政府政策失當及4月份的總統大選有舞弊嫌疑，要求文在寅下台。韓國政府擔憂，恐導致第2波疫情大流行。

數千人示威抗議

根據《美聯社》報導，韓國近來新冠確診人數激增，因此政府下令禁止集會，但15日光復節仍有數千人在首爾市區舉行示威活動，抗議政府的政策失當、腐敗和選舉欺詐，要求文在寅下台。對此，韓國政府也派出約6000名警察，密切關注在總統府附近抗議的是示威者。

根據《韓聯社》報導，反政府示威者中，韓國保守派人士和牧師全光勳領導的「愛心第一教會」15日於景福宮附近舉辦集會，抗議政府施政，並在YouTube上號召民眾加入。

由前國會議員閔庚旭領導的保守派人士認為，4月份的總統大選有舞弊嫌疑，因此發起示威活動。

除了反政府團體，韓國工會聯合會（KCTU）也有約2000人在地鐵安國站和普信閣舉行抗議活動，呼籲政府執行朝韓停戰協定、暫停美韓聯合軍演及制止解僱工人。

上調首爾防疫級別

《韓聯社》提到，韓國中央防疫對策本部(KCDC)15日召開會議，針對首都圈新增確診案例激增一事，決定16日起將首爾市和京畿道的社交距離限制措施從第1階段提升至第2階段，為期2週。若兩週後疫情沒有好轉或更嚴重，將延長實施第2階段防疫措施。

第二階段防疫措施將禁止民眾參加室內50人、室外100人以上聚會，學校則需改為到校上課與遠距教學並行。鑒於即將開學，政府也計畫將網吧列為高危場所，要求從19日下午6時起嚴格遵守相關防疫守則。

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