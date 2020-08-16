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共軍與藥廠研發 獲得中國首個新冠肺炎疫苗專利

中央社 / 台北16日電
新冠肺炎疫苗示意圖。 路透社
新冠肺炎疫苗示意圖。 路透社

中國媒體報導，由中國軍事科學院軍事醫學研究院團隊與藥廠聯合研發、名為Ad5-nCoV的新冠肺炎疫苗，已被官方授予專利權。報導指出，這是中國第1個獲得專利的新冠肺炎疫苗。

同時，日前在中國網路上瘋傳的「498元疫苗預購」案，雖被藥廠證明為謠傳，但今天又有中國媒體報導，有北京的藥廠已私下向有需要的機關團體，提供新冠肺炎疫苗，費用是2針共人民幣1000元（新台幣約4200元）。

第一財經報導，中國國家知識產權局公告，由中國軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊，與「康希諾生物」在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。

央視先前報導，陳薇1月26日率領軍事醫學專家組趕往武漢，圍繞新型冠狀肺炎（新冠肺炎）病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等進行研究。疫苗則在3月16日研製完成，並獲准正式進入第1期臨床試驗，成為中國第1個獲得臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

據報導，接受第1期臨床試驗接種的108名志願者，已在4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。隨即在4月12日展開第2期臨床試驗，接受接種者增至508人，被視為全球唯一進入第2期臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

另一方面，針對2針1000元的新冠肺炎疫苗，21世紀經濟報導披露，北京有些醫療服務業、及需要經常出國的企業員工，已接種了這型疫苗，且「簽訂了保密協議」。

其中有接種者透露，這家藥廠聲稱，這款新冠肺炎疫苗的有效時間「理論上」為5至6年，但沒有說明疫苗能保護到什麼程度。

至於提供疫苗的這家北京藥廠則表示，公司目前不受理個人接種，只接受單位接種。但疫苗的有效期究竟是多久，目前「還沒有數據」。此外，「2針1000元」的價碼，藥廠聲稱「並不知情」。這則報導刊出後不久便遭下架。

此外，中國傳染病學專家鍾南山今天在廣州出席「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」時說，他注意到俄羅斯新冠肺炎疫苗的研發進展得很快，中俄「有計劃共同開展疫苗臨床試驗」。

新冠肺炎 COVID-19

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