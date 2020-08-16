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香港飛北京 17日起須出示無染疫證明

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電
香港機場管理局宣布，香港搭乘航班往北京的旅客，17日起須出示由特區政府認可檢測機構發出、於登機前七天內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。 香港中國通訊社
香港機場管理局宣布，香港搭乘航班往北京的旅客，17日起須出示由特區政府認可檢測機構發出、於登機前七天內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。 香港中國通訊社

香港機場管理局宣布，香港搭乘航班往北京的旅客，明日起須出示由特區政府認可檢測機構發出、於登機前七天內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。

香港文匯報報導，香港確診人數稍見回落，機管局宣布17日起，所有由香港搭乘航班往北京的旅客，須出示由香港特區政府認可檢測機構發出的新冠病毒核酸檢測證明，相關檢測須在旅客登機前七天內進行，其結果須為陰性，被形容為「健康碼前奏」。由海外其他航點經香港轉機或過境至包括北京等內地各目的地的服務仍然暫停，直至另行通知。

生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，確診宗數已回落，但下降速度緩慢，旺角等旺區周末人流有增加，而許多市民並未停止聚會等社交活動，坦言對情況仍有擔心，稱若現時放鬆「晚市禁堂食」等防疫措施，疫情隨時會反彈。

港府日前計畫與內地和澳門推行健康碼互認計畫，政制及內地事務局局長曾國昨日表示，技術問題已處理得差不多了，但準備公布細節之際香港卻爆發第三波疫情，而香港現首要控制疫情，才具備推出健康碼條件，他有信心疫情受控後，隨即能夠與內地和澳門商討健康碼細節安排。

華昇診斷中心董事長胡定旭認為，推行香港健康碼有助經濟復甦，也可透過大規模檢測找出隱形患者，為城市重開作好準備。他建議政府考慮提供費用較便宜的檢測，讓市民每14天做一次、每次數百元檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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