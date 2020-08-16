全球拚研發疫苗！俄羅斯已量產、印度3款試驗中

俄羅斯率先宣稱成功研發全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）後，15日表示已開始生產。俄國衛生部表示，預計首批疫苗可在兩周內推出，將優先供應醫護人員接種，之後將供應給俄國民眾自願接種。此外，印度總理莫迪在15日慶祝印度獨立日談話中表示，印度正在進行3種新冠疫苗試驗。

有望每月量產500萬劑 越南要買

研發「史普尼克V」的莫斯科加馬利亞研究所主任金茨堡表示，該疫苗屬腺病毒載體疫苗，已達到俄羅斯疫苗安全標準。俄羅斯直接投資基金(RDIF)執行主任透露，該疫苗有望下月投入量產，到今年12月或明年1月可每月生產500萬劑。越南電視台14日報導，越南已經登記採購這款疫苗。俄羅斯15日通報新增5061人感染，確診人數累計91萬7884人，病例數為全球第4多。

另據美國之音報導，印度總理莫迪說，印度已準備好大規模生產疫苗，並計畫在最短時間內讓每個印度人施打疫苗。莫迪也宣布啟動「國民數位健康任務」，推動健康身分證，保存印度13億人口所有健康檢測、疾病和藥物及其他細節與醫療記錄，透過科技減少醫療上的困難。