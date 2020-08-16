快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球拚研發疫苗！俄羅斯已量產、印度3款試驗中

世界日報 / 編譯中心╱綜合15日電

俄羅斯率先宣稱成功研發全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）後，15日表示已開始生產。俄國衛生部表示，預計首批疫苗可在兩周內推出，將優先供應醫護人員接種，之後將供應給俄國民眾自願接種。此外，印度總理莫迪在15日慶祝印度獨立日談話中表示，印度正在進行3種新冠疫苗試驗。

有望每月量產500萬劑 越南要買

研發「史普尼克V」的莫斯科加馬利亞研究所主任金茨堡表示，該疫苗屬腺病毒載體疫苗，已達到俄羅斯疫苗安全標準。俄羅斯直接投資基金(RDIF)執行主任透露，該疫苗有望下月投入量產，到今年12月或明年1月可每月生產500萬劑。越南電視台14日報導，越南已經登記採購這款疫苗。俄羅斯15日通報新增5061人感染，確診人數累計91萬7884人，病例數為全球第4多。

另據美國之音報導，印度總理莫迪說，印度已準備好大規模生產疫苗，並計畫在最短時間內讓每個印度人施打疫苗。莫迪也宣布啟動「國民數位健康任務」，推動健康身分證，保存印度13億人口所有健康檢測、疾病和藥物及其他細節與醫療記錄，透過科技減少醫療上的困難。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

警告中巴！ 印度總理莫迪：維護主權 軍隊會回擊

羅摩神廟基金負責人確診 莫迪曾同台健康引關注

印度洪災逾630人死 莫迪：建洪水預警系統

莫迪為曾引發宗教衝突羅摩廟奠基 籲用愛建廟

相關新聞

阿根廷疫情嚴峻 代表處贈2萬片口罩助抗疫

阿根廷隔離抗疫已達5個月，但染疫數仍不斷攀升，貧民區缺抗疫物資成重災區，駐阿根廷代表處人道協助捐贈2萬片醫療口罩給當地疫...

全球拚研發疫苗！俄羅斯已量產、印度3款試驗中

俄羅斯率先宣稱成功研發全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）後，15日表示已開始生產。俄國衛生部表示，預計首批疫苗可在兩周內推出，將優先供應醫護人員接種，之後將供應給俄國民眾自願接種。此外，印度總理莫迪在15日慶祝印度獨立日談話中表示，印度正在進行3種新冠疫苗試驗。

美疫情未歇 病毒檢測卻日減

新冠肺炎疫情爆發六個月以來，檢測仍是防疫工作的一大阻礙；全美還遠遠沒有達到每日必須進行新冠病毒檢測的數量標準，檢測數量卻首次開始下降；過去兩周內的多數日子，每日通報檢測數量都出現減少趨勢。

新冠疫情導致公廁關閉 恐引發公衛危機

受新冠肺炎疫情影響，多數公共大樓都已關閉，餐廳與咖啡店也改以外賣方式營業，讓快遞員、計程車與共乘服務司機等在辦公室外工作的人員以及遊民，找不到廁所或是可以洗手的地方，只有在幾座圖書館有洗手間可以使用，恐怕會有公共衛生隱憂。

大學生重返校園成疫情破口 當地居民擔憂

進入夏季，學生如往常湧進維吉尼亞大學附近的酒吧、租屋處、兄弟會和姊妹會；年輕學子開學前再度群聚開起派對，讓當地居民非常擔心，開學後地方將成為新冠肺炎疫情破口。

時隔5個多月 韓國單日新增確診又破200例

韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國今天通報新增279起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，寫下3月初來...

南韓軍幹部確診 美韓聯合軍演延後2天登場

日本媒體報導，原定今天展開的美韓聯合軍演，因南韓國防部官員確診新冠肺炎，將延後兩天實施。

圖表看疫情／全球破2124萬例確診 唾液檢測獲FDA緊急使用授權

華爾街日報報導，美國耶魯大學的研究團隊研發出一種用唾液檢測新冠病毒的方法，既快速又便宜，已於15日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。

用唾液檢測新冠！便宜又快速 獲FDA緊急使用授權

華爾街日報報導，美國耶魯大學的研究團隊研發出一種用唾液檢測新冠病毒的方法，既快速又便宜，已於15日獲得美國食品暨藥物管理...

大陸昨新增本土4例 均在新疆

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例19例，其中境外移入病例15例（上海5例，廣東3例，陝西3例，天津2例，福建1例...

阿里巴巴超市 深圳1員工新冠確診

阿里巴巴集團旗下連鎖超市「盒馬鮮生」位於深圳市羅湖區一家門市，十四日傳出有一名員工確診為新冠肺炎病例。盒馬鮮生宣布，深圳...

越南鎖國反釀防疫破口 大陸偷渡客確診新冠肺炎

越南3月下旬起封鎖國界，無奈嚴格境管措施引發偷渡潮，帶來防疫破口，昨天就發現首例偷渡中國人確診新冠肺炎。從5月至今，胡志...

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4

「罷韓天險」沒過關 陳其邁未來執政難關才要開始

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。