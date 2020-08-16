美疫情未歇 病毒檢測卻日減

新冠肺炎疫情爆發六個月以來，檢測仍是防疫工作的一大阻礙；全美還遠遠沒有達到每日必須進行新冠病毒檢測的數量標準，檢測數量卻首次開始下降；過去兩周內的多數日子，每日通報檢測數量都出現減少趨勢。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，8月至今全美平均每日約有73萬3000人受檢，比7月的將近75萬人要少；七日平均受檢人數於本月10日下降至70萬9000人，達到將近一個月以來最低點，直到當周末才再度回升。

此前多個月來全美檢測數量都在穩定增加，部分原因可能是已知確診個案在夏季激增後，維持在每日超過5萬例，讓較少民眾主動受檢。但檢測數量回落，可能也反映出民眾對於大排長龍與受檢結果遲遲無法出爐，以及國家至今還沒建立健全的大規模普篩體系感到沮喪。

起初造成部分問題的檢測供應短缺已解，但就算經過改良，許多人的檢測結果仍須等候數日才能拿到，妨礙迅速隔離患者與追蹤其接觸者的工作。

如今檢測數量增幅開始趨緩，而隨著各地學校重新開放，氣溫也逐漸回落，讓更多民眾選擇從事室內活動，全美正面臨新一波疫情爆發的危機。

杜克大學-馬哥利斯醫療政策研究中心(Duke-Margolis Center for Health Policy)主任麥克萊倫(Mark McClellan)說：「我們做得顯然還不夠。」

本月13日與14日，全美檢測數量都超過80萬次；這個統計數字主要來自各州衛生廳，其中許多最近都出現尚待處理的檢測堆積等問題，而這個數字可能也不包括在未經聯邦政府認證之實驗室進行的檢測。

但根據統計，有20個州的檢測數量於本周減少，而聯邦衛生部蒐集的資料也顯示全國出現類似趨勢。

哈佛全球健康研究所(Harvard Global Health Institute)指出，全美每日至少需要有100萬人受檢，才能阻止病毒傳播，而每日更應有多達400萬人受檢，才能避免新增個案出現。

衛生部助理部長吉羅爾(Brett P. Giroir)則說，每日進行數百萬次檢測的目標不切實際；川普政府已要求各州每月至少讓2%人口受檢，或相當於全國每日約22萬人受檢，而吉羅爾說這就足以找出疫情熱點地區。