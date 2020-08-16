新冠疫情導致公廁關閉 恐引發公衛危機

受新冠肺炎疫情影響，多數公共大樓都已關閉，餐廳與咖啡店也改以外賣方式營業，讓快遞員、計程車與共乘服務司機等在辦公室外工作的人員以及遊民，找不到廁所或是可以洗手的地方，只有在幾座圖書館有洗手間可以使用，恐怕會有公共衛生隱憂。

研究發現，沖水會製造「馬桶煙羽」(toilet plumes)，可能會傳播新冠病毒，因此政府與商家擔心洗手間存在新冠肺炎疫情擴散的危機。

但關閉洗手間也會帶來公衛風險；如果一名快遞員找不到安全如廁或洗手的地方，他們就可能透過運送的食物與包裹傳播病毒；若民眾隨地便溺，也可能導致新冠肺炎等疾病傳播。

西雅圖(Seattle)鄰近五號州際公路上(Interstate 5)的一處遊民聚集地附近，有一家寵物用品店以前會讓遊民使用洗手間，但在疫情期間也有所改變。

當地相關單位在附近設立流動廁所與洗手站後，情況已顯著改善，但遊民說還有許多地方需要這種設施。

西雅圖官員說，疫情期間，相關單位已在全市設立32座流動廁所，讓總數達到114座；各座城市公園也另有共計107座洗手間可供使用；當地圖書館體系也表示，重新開放的五座洗手間，已有將近6000人使用。

但遊民維權人士說，當地仍遠未能滿足需求。

西雅圖/金恩郡遊民聯盟(Seattle/King County Coalition on Homelessness)在疫情期間呼籲政府重新開放所有公共大樓洗手間供民眾使用。

該組織執行主任艾利森‧艾森傑(Alison Eisinger)說，許多遊民只能包成人尿布、或使用裝滿貓砂的五加侖水桶如廁；她也指出，當地近期爆發的A型肝炎(hepatitis A)疫情，再加上新冠病毒能在排泄物中存活，表示洗手間不足的情況，恐危及公共衛生。