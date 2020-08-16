大學生重返校園成疫情破口 當地居民擔憂

進入夏季，學生如往常湧進維吉尼亞大學附近的酒吧、租屋處、兄弟會和姊妹會；年輕學子開學前再度群聚開起派對，讓當地居民非常擔心，開學後地方將成為新冠肺炎疫情破口。

社群媒體上滿滿群聚的派對照，夏洛特維爾市(Charlottesville)市長妮庫亞‧華克(Nikuyah Walker)斥責校方，讓學生回到校園簡直是「災難一場」。

在與地方官員的遠距會議中，華克無奈表示，當地官員無權管轄學生個人行為，只能求助校長萊恩(James E. Ryan)和州長諾譚(Ralph Northam)。華克說：「我真的無法理解，為什麼要讓學生從各地回來，為什麼當地居民得承擔風險。」

校方最終妥協，延後大學部實體授課時間，宿舍入住日也延後兩周，並指責學生不負責任的行為。教務長葛洛夫(Allen Groves)在給學生的信件中嚴厲表示：「如果繼續這樣，疫情一定會在開學不久後爆發，到時候又要把你們送回家。行為檢點一些，這是為自己好。」

面對新冠肺炎，校方也相當難為，學校希望開學並維持財務狀況；但當地官員害怕疫情在集體住宿，無法保持社交距離的學生之間爆發。再者，年輕人較不重視防疫，總是認為年輕就是本錢，就算染病也不會有多大傷害。

在美國校園文化 ，要求學生放棄派對、兄弟會和姊妹會活動遵守防疫守則，簡直癡人說夢。

北卡羅來納大學綠堡(Greensboro)校區社會學教授艾瑞爾‧庫珀柏格(Arielle T. Kuperberg)表示，要求學生簽切結書是個好開始，但不可能讓派對停止。她說：「至少在某種程度上有影響；畢竟大學生活最期待的，就是脫離父母掌控。」

也有校長持不同觀點，普渡大學校長丹尼爾斯(Mitch Daniels)支持重啟校園，還獲得川普總統稱讚。他表示將落實戴口罩、減少教室人數和病毒檢測。他說：「以地方經濟角度來看，學生回來讓我感到很興奮，他們讓城市充滿活力。我知道這對有關當局市場挑戰，但好處多於壞處。」