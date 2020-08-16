快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

大學生重返校園成疫情破口 當地居民擔憂

世界日報 / 編譯林育正／綜合15日電

進入夏季，學生如往常湧進維吉尼亞大學附近的酒吧、租屋處、兄弟會和姊妹會；年輕學子開學前再度群聚開起派對，讓當地居民非常擔心，開學後地方將成為新冠肺炎疫情破口。

社群媒體上滿滿群聚的派對照，夏洛特維爾市(Charlottesville)市長妮庫亞‧華克(Nikuyah Walker)斥責校方，讓學生回到校園簡直是「災難一場」。

在與地方官員的遠距會議中，華克無奈表示，當地官員無權管轄學生個人行為，只能求助校長萊恩(James E. Ryan)和州長諾譚(Ralph Northam)。華克說：「我真的無法理解，為什麼要讓學生從各地回來，為什麼當地居民得承擔風險。」

校方最終妥協，延後大學部實體授課時間，宿舍入住日也延後兩周，並指責學生不負責任的行為。教務長葛洛夫(Allen Groves)在給學生的信件中嚴厲表示：「如果繼續這樣，疫情一定會在開學不久後爆發，到時候又要把你們送回家。行為檢點一些，這是為自己好。」

面對新冠肺炎，校方也相當難為，學校希望開學並維持財務狀況；但當地官員害怕疫情在集體住宿，無法保持社交距離的學生之間爆發。再者，年輕人較不重視防疫，總是認為年輕就是本錢，就算染病也不會有多大傷害。

在美國校園文化 ，要求學生放棄派對、兄弟會和姊妹會活動遵守防疫守則，簡直癡人說夢。

北卡羅來納大學綠堡(Greensboro)校區社會學教授艾瑞爾‧庫珀柏格(Arielle T. Kuperberg)表示，要求學生簽切結書是個好開始，但不可能讓派對停止。她說：「至少在某種程度上有影響；畢竟大學生活最期待的，就是脫離父母掌控。」

也有校長持不同觀點，普渡大學校長丹尼爾斯(Mitch Daniels)支持重啟校園，還獲得川普總統稱讚。他表示將落實戴口罩、減少教室人數和病毒檢測。他說：「以地方經濟角度來看，學生回來讓我感到很興奮，他們讓城市充滿活力。我知道這對有關當局市場挑戰，但好處多於壞處。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

ØZI開「超能計畫」派對揪好友 自爆愛看片吃泡麵

開學防疫超前部署 侯友宜：物資提前整備到位

陸委會：希望陸生能開學前返校

房客未經許可辦派對 Airbnb首度提告

相關新聞

美疫情未歇 病毒檢測卻日減

新冠肺炎疫情爆發六個月以來，檢測仍是防疫工作的一大阻礙；全美還遠遠沒有達到每日必須進行新冠病毒檢測的數量標準，檢測數量卻首次開始下降；過去兩周內的多數日子，每日通報檢測數量都出現減少趨勢。

新冠疫情導致公廁關閉 恐引發公衛危機

受新冠肺炎疫情影響，多數公共大樓都已關閉，餐廳與咖啡店也改以外賣方式營業，讓快遞員、計程車與共乘服務司機等在辦公室外工作的人員以及遊民，找不到廁所或是可以洗手的地方，只有在幾座圖書館有洗手間可以使用，恐怕會有公共衛生隱憂。

大學生重返校園成疫情破口 當地居民擔憂

進入夏季，學生如往常湧進維吉尼亞大學附近的酒吧、租屋處、兄弟會和姊妹會；年輕學子開學前再度群聚開起派對，讓當地居民非常擔心，開學後地方將成為新冠肺炎疫情破口。

時隔5個多月 韓國單日新增確診又破200例

韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國今天通報新增279起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，寫下3月初來...

南韓軍幹部確診 美韓聯合軍演延後2天登場

日本媒體報導，原定今天展開的美韓聯合軍演，因南韓國防部官員確診新冠肺炎，將延後兩天實施。

圖表看疫情／全球破2124萬例確診 唾液檢測獲FDA緊急使用授權

華爾街日報報導，美國耶魯大學的研究團隊研發出一種用唾液檢測新冠病毒的方法，既快速又便宜，已於15日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。

用唾液檢測新冠！便宜又快速 獲FDA緊急使用授權

華爾街日報報導，美國耶魯大學的研究團隊研發出一種用唾液檢測新冠病毒的方法，既快速又便宜，已於15日獲得美國食品暨藥物管理...

大陸昨新增本土4例 均在新疆

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例19例，其中境外移入病例15例（上海5例，廣東3例，陝西3例，天津2例，福建1例...

阿里巴巴超市 深圳1員工新冠確診

阿里巴巴集團旗下連鎖超市「盒馬鮮生」位於深圳市羅湖區一家門市，十四日傳出有一名員工確診為新冠肺炎病例。盒馬鮮生宣布，深圳...

越南鎖國反釀防疫破口 大陸偷渡客確診新冠肺炎

越南3月下旬起封鎖國界，無奈嚴格境管措施引發偷渡潮，帶來防疫破口，昨天就發現首例偷渡中國人確診新冠肺炎。從5月至今，胡志...

超市員工確診新冠肺炎 深圳加強進口冷凍生鮮監管

深圳本月13日才通報，在一份從巴西進口的冷凍雞翅驗出新冠病毒，14日深圳一家盒馬鮮生超市就傳出有員工確診感染。儘管尚未確...

製造病毒株讓健康者染疫 美進行人體試驗惹議

路透報導，近日科學家開始進行一項具有爭議性的研究，為測試新冠肺炎的疫苗，他們製造新冠病毒株並刻意使健康者染疫；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)指出，該實驗目前仍屬於初步階段，而實驗結果也不會取代正在進行疫苗研發的生技公司莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)等的第三階段臨床測試。

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4

「罷韓天險」沒過關 陳其邁未來執政難關才要開始

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。