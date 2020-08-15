香港新增46例確診 連續第13天維持雙位數

官方香港電台報導，香港今天新增46例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中7例屬境外移入，其餘39例為本土感染；至今共累計4406例確診。

報導引述官方消息說，7例移入個案中，3人為到港工作的菲律賓外傭、3例為印度到港人士，另1人是由澳洲經新加坡抵港的空服員。

本土病例中有12例沒有源頭，另27例與之前的個案有關連。

綜合港媒報導，截至目前，香港新增確診數由百例以上跌回雙位數已維持13天。