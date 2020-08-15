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製造病毒株讓健康者染疫 美進行人體試驗惹議

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合14日電
圖為南加州非裔社區，當地殯儀館業者負擔沉重。 美聯社
圖為南加州非裔社區，當地殯儀館業者負擔沉重。 美聯社

路透報導，近日科學家開始進行一項具有爭議性的研究，為測試新冠肺炎的疫苗，他們製造新冠病毒株並刻意使健康者染疫；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)指出，該實驗目前仍屬於初步階段，而實驗結果也不會取代正在進行疫苗研發的生技公司莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)等的第三階段臨床測試。

NIAID在聲明中表示：「針對健康者自願染疫並注射候選疫苗進行測試，在技術面或道德上是否禁得起挑戰，我們還在評估。」

現階段的疫苗測試大多仰賴非自願感染者，但等待時間較長；因此英國藥廠阿斯特捷利康(Astra Zeneca)和美國的嬌生公司(Johnson & Johnson)都表示，如果有必要會使用自願感染者進行測試。

大部分科學家認為，由於新冠病毒沒有任何治療方式或解藥，使用自願者感染實驗仍有違反道德標準的疑慮；該實驗報告也提及，為避免在製造新冠病毒株時擴大傳染，小規模實驗將在某些地點隔離進行，100人以上的大規模的實驗則必須分開在幾個不同的地點執行。

儘管如此，嬌生公司研發疫苗的部門主管胡夫(Johan Van Hoof)於本周稍早接受路透訪問時表示，全球的自願者感染實驗大多都會在有防護措施的情況下進行，而未來當疫情減緩時嬌生可能也會採取一樣的方式，但必須先確保這樣的做法不違反道德標準。

約翰霍普金斯大學彭博公共健康學院的疫苗研究員安娜‧多賓(Anna Durbin)預估，一次人體感染實驗可能會耗時9至12個月，再加上六個月的時間整併與其他實驗室的研究結果。

NIAID指出，候選疫苗的臨床實驗仍是目前研發的優先考量，但不排除未來可能會開放以人體感染實驗的方式研究解藥或其他疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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