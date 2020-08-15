英國突隔離入境旅客 法國揚言「對等措施」報復

全球各地有疫情回升趨勢，並重拾限制措施。英國13日突然再將來自法國、荷蘭等地的旅客列入隔離檢疫名單，旅客入境後須要隔離14天，估計影響數以十萬計旅客。法國隨即揚言對英國祭出對等措施報復。

法國13日新增2669人確診，創5月以來單日新高。英國運輸大臣夏博思13日在推特發文說，為了降低感染風險，英國必須把法國、荷蘭、摩納哥和馬爾他等國家從入境安全名單中移除，15日起從上述國家入境的旅客，必須自我隔離14天。

目前估計約50萬名英國遊客在法國度假，宣布後不少人都趕回英國以避免隔離。英國原將西班牙列於「旅行走廊」名單中，7月底再度規定自西班牙返英旅客須隔離，讓各家航空公司與數以千計正要出國旅遊的英國人措手不及。

法國巴黎列高風險地區

路透報導，法國政府14日宣布將巴黎、馬賽及周邊列入新冠病毒高風險地區，並賦予當地政府實施局部限制措施來遏制疫情的權力，包括可依疫情情況關閉公共場所、對人員、車流以及包含搭飛機在內交通運輸進行限制。

紐西蘭病例漫出奧克蘭

疫情步入夏季後未如預期好轉，包括日本、南韓的疫情都有逐步擴散之勢，宣稱已研發出疫苗的俄羅斯14日新增確診數超過5000例，紐西蘭奧克蘭市以外地區也發現有人確診。

紐西蘭衛生部長說，奧克蘭本周已出現12起社區感染病例和1起疑似病例，其中2例出現在奧克蘭南方約210公里的北島城鎮多克洛亞。

日本死者與重症增加

日本沖繩新增106例確診，政府決定提升防疫警戒到最高級的「感染漫延期」，並將原本到15日結束的「緊急事態宣言」延長到29日。東京也新增389例，仍處於「感染擴大特別警報」的狀況，由於正值暑假或盂蘭盆節假期，知事小池百合子希望大家能持續避免外出旅行或返鄉。

日本到8月13日晚間9時為止，8月死亡人數達64人，比7月的39人大幅上升；重症患者數也是一個月前的6倍。

南韓政府擬調高防疫等級

南韓近期社區感染案例持續增加，14日新增85例，刷新3月底以來紀錄，防疫當局表示，正在考慮是否提高疫情最嚴重的首都圈防疫等級。

宣稱已研發出疫苗的俄羅斯新增確診數超過5000例，首款獲國家核准新冠疫苗「史普尼克V」的研製單位14日表示，計畫今年12月至明年1月開始大規模接種該疫苗。