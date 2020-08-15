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英國突隔離入境旅客 法國揚言「對等措施」報復

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電
英國政府決定對法國實施檢疫限制，在法國度假的英國人考慮回國，圖為民眾14日在法國南部尼斯機場辦理搭乘英國航空飛往倫敦希斯洛機場的航班。美聯社
英國政府決定對法國實施檢疫限制，在法國度假的英國人考慮回國，圖為民眾14日在法國南部尼斯機場辦理搭乘英國航空飛往倫敦希斯洛機場的航班。美聯社

全球各地有疫情回升趨勢，並重拾限制措施。英國13日突然再將來自法國、荷蘭等地的旅客列入隔離檢疫名單，旅客入境後須要隔離14天，估計影響數以十萬計旅客。法國隨即揚言對英國祭出對等措施報復。

法國13日新增2669人確診，創5月以來單日新高。英國運輸大臣夏博思13日在推特發文說，為了降低感染風險，英國必須把法國、荷蘭、摩納哥和馬爾他等國家從入境安全名單中移除，15日起從上述國家入境的旅客，必須自我隔離14天。

目前估計約50萬名英國遊客在法國度假，宣布後不少人都趕回英國以避免隔離。英國原將西班牙列於「旅行走廊」名單中，7月底再度規定自西班牙返英旅客須隔離，讓各家航空公司與數以千計正要出國旅遊的英國人措手不及。

法國巴黎列高風險地區

路透報導，法國政府14日宣布將巴黎、馬賽及周邊列入新冠病毒高風險地區，並賦予當地政府實施局部限制措施來遏制疫情的權力，包括可依疫情情況關閉公共場所、對人員、車流以及包含搭飛機在內交通運輸進行限制。

紐西蘭病例漫出奧克蘭

疫情步入夏季後未如預期好轉，包括日本、南韓的疫情都有逐步擴散之勢，宣稱已研發出疫苗的俄羅斯14日新增確診數超過5000例，紐西蘭奧克蘭市以外地區也發現有人確診。

紐西蘭衛生部長說，奧克蘭本周已出現12起社區感染病例和1起疑似病例，其中2例出現在奧克蘭南方約210公里的北島城鎮多克洛亞。

日本死者與重症增加

日本沖繩新增106例確診，政府決定提升防疫警戒到最高級的「感染漫延期」，並將原本到15日結束的「緊急事態宣言」延長到29日。東京也新增389例，仍處於「感染擴大特別警報」的狀況，由於正值暑假或盂蘭盆節假期，知事小池百合子希望大家能持續避免外出旅行或返鄉。

日本到8月13日晚間9時為止，8月死亡人數達64人，比7月的39人大幅上升；重症患者數也是一個月前的6倍。

南韓政府擬調高防疫等級

南韓近期社區感染案例持續增加，14日新增85例，刷新3月底以來紀錄，防疫當局表示，正在考慮是否提高疫情最嚴重的首都圈防疫等級。

宣稱已研發出疫苗的俄羅斯新增確診數超過5000例，首款獲國家核准新冠疫苗「史普尼克V」的研製單位14日表示，計畫今年12月至明年1月開始大規模接種該疫苗。

不滿英隔離入境客 法誓祭對等措施反制 楊婷華
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