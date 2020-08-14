廣東又現新冠肺炎疫情 新增1本土病例

中國廣東省今天新增一名本土新冠肺炎的確診病例。這名病患是汕尾市下轄陸豐市人，在深圳超市工作，她的3名家人已驗出核酸檢測為陽性，家人目前是無症狀感染者。

新京報報導，這名41歲女性6日攜帶3名子女搭乘深圳至陸豐的大巴士，7日她出現咽部不適，8日出現發燒、腹瀉。患者因自行服藥無好轉，於12日傍晚到當地醫院急診科就診，體溫攝氏39度，肺部有感染，目前病情穩定。

截至今天下午，已對大巴士同車人員、患者居住地居民、就診醫療機構醫護人員共3184人進行核酸檢測，已出結果1105人，其中3人核酸檢測結果為陽性，他們都是患者家屬，結合其臨床表現判定為無症狀感染者。

中國在去年底爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），4月初疫情趨緩後，6月於北京、7月下旬在遼寧都出現局部本土疫情；目前新疆每天都有新增病例，如今廣東也再度出現本土病例。