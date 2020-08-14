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港增69宗 男警初步確診4天才確診

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電

香港昨日新增69宗新冠肺炎確診個案，當中65宗屬本地感染，不過，不明源頭個案比例仍然高企，昨日新增的33宗未明源頭確診個案，占全部本地個案逾半，當中包括三名前日確診的公立醫院和衛生署護士，以及一名初步確診達半個星期的男警員。

文匯報報導，警方9日已公布該名駐守機動部隊的23歲男警初步確診，但直至昨日才公布他正式確診，中心傳染病處主任張竹君解釋，該名男警於私營化驗所接受檢測，化驗所在驗出其樣本對新冠病毒呈陽性反應後，雖通知衛生署，但漏送樣本到衛生署的公共化驗所進行進一步檢測，令個案一直未能正式確診。

她表示，涉事私營化驗所是在衛生署人員要求他們盡快提交樣本後，才將樣本送到公共化驗所，但問及是否需要立例規定化驗所提交樣本時，她則表示毋須所有事情也要法例規定，相信此次只是個別事件，化驗所並非有心令個案延誤確診。

另外，前日初步確診的衛生署私營醫療機構規管辦公室牌照科護士、聯合醫院精神科護士及東區醫院內科護士昨亦由初步確診證實染疫，當中衛生署護士早在上月31日已開始不適，但因病徵不明顯，故一直照常上班。

此外，兩個外傭群組分別都有新確診個案，一名確診印傭入住過的旺角長興大廈九樓單位，衛生署衛生防護中心早前點名批評單位業主，態度不合作，使中心追查其餘同住外傭的工作舉步維艱，直至昨日該業主的家人也確診，但仍堅拒配合追查工作，正將個案交由警方跟進。

公務員在家工作延至23日

另據明報報導，港府宣布，因應本土疫情，港府雇員特別上班安排將再延長一星期至23日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他港府雇員繼續留家工作。

新冠肺炎 COVID-19

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