西安進口冷凍蝦包裝驗出新冠肺炎病毒 已入市面

中國大陸再傳進口海鮮外包裝驗出2019冠狀病毒疾病病毒。陝西省今天通報，12日在西安方欣冷凍副食品批發市場例行採檢時，發現一批厄瓜多進口冷凍生南美白蝦外包裝樣本顯示病毒核酸陽性。

根據陝西省政府官方微博，這批進口冷凍白蝦送達陝西時，共計80件、1120公斤，已有47件流入市場，其中安康市31件、寶雞市5件、咸陽市1件、西安市長安區10件，涉及城市已緊急追溯檢測排查相關冷凍產品和密切接觸者。

通報表示，截至昨天晚間8時，相關4個市共排查追溯檢測密切接觸人員樣本5079份，厄瓜多爾冷凍生南美白蝦外包裝及外環境樣本1360份，結果均為陰性。

陝西省已將這批冷凍生南美白蝦全部下架、停售、封存，所有涉及場所封閉消毒，密切接觸者及相關從業人員全面進行核酸檢測、集中隔離和健康管理。

據央視新聞app，西安市疫情防控指揮部昨天下午召開視訊調度會議，要求對西安海鮮市場、海鮮餐飲企業全面檢測，所有冷凍食品暫停銷售，全市商場、市場、酒店、餐飲、物流企業和從業人員要進行核酸檢測。

會議也提到，要加大對經營冷凍生鮮的管理，實行經營銷售實名制，做到可追溯。抓緊制定經營冷凍生鮮管理辦法，對所有經營人員進行實名登記，經營場所和相關人員定期開展核酸檢測，做到所有貨物來源、運輸管道、銷售方向都可以追溯。

結合陝西這起案例，據澎湃新聞不完全統計，中國大陸已有9省市—廣東深圳、安徽蕪湖、山東煙台、遼寧大連、福建廈門、江西萍鄉、重慶沙坪壩、雲南省、陝西西安在進口冷凍食品外包裝或表面樣品中檢出2019冠狀病毒疾病病毒陽性樣本。

其中，7地檢測結果為陽性的樣品，均為厄瓜多進口南美白蝦外包裝。山東煙台則是從3家企業自大連口岸進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝樣本，驗出病毒核酸陽性；廣東深圳則是在一份從巴西進口的冷凍雞翅表面，確認驗出病毒核酸陽性反應。

事實上，中國去年底傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）以來，多地疫情均與銷售處理海鮮或肉品的市場有關。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7月底接受中央電視台訪問時坦言，從武漢華南海鮮市場到北京新發地市場，再到大連凱洋海鮮公司，三者都是潮濕、低溫環境。這類環境適合病毒存活，只要有污染，病毒就會在局部愈聚愈多，而且不容易殺死，從而造成傳播風險。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）13日卻在日內瓦的線上記者會說，民眾對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已經夠害怕了，不必擔心經食物、食物包裝，或食物製作、運送過程感染。