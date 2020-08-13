中國網路瘋傳新冠肺炎疫苗開放預購 廠商：假的

新冠肺炎疫苗研發進度雖消息頻傳，但仍未問世。然而，中國網路近來卻有人大舉兜售「新冠疫苗」，號稱預購制，一劑人民幣498元（新台幣2110元）。但藥商表示，疫苗還在研發，並未上市。

綜合澎湃新聞及網路訊息，約自8月初起，有人陸續透過微信朋友圈及群組發布訊息。其中一款「疫苗」的促銷文案寫著「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，『產量低，需排隊』，9月2日正式上市」。

另一款「疫苗」的文案則聲稱，「498（元）一支，總共打三支，已經出來（上市）了。醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了」。這則廣告文案上週起不但在中國網路上瘋傳，甚至傳到海外華人的推特圈，引起議論。

為取信眾人，這2則廣告文案都加上了配圖，看上去都是類似疫苗注射劑的包裝盒。而根據盒身的條碼追查，分別來自中國的「北京科興中維生物技術有限公司」和「武漢生物製品研究所有限責任公司」。

根據報導，這2家公司在接受媒體查詢時一致表示，中國網路上所流傳、且接受「預購」的新冠肺炎疫苗，並未上市，因此不可能在網路上兜售。

其中，正在研發「冠病滅活疫苗」但尚未上市的「武漢生物製品研究所有限責任公司」今天特地公告，指網路上最近出現這項疫苗接受「訂購」、「朋友圈兜售」、「支付保證金采購申請」等，均屬不實傳聞。

公司表示，旗下的「冠病滅活疫苗」正緊鑼密鼓地展開國際臨床試驗，產品尚未正式上市，民眾切勿上當受騙。