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法國、希臘、德國疫情未歇新例破紀錄 布魯塞爾強制戴罩

世界日報 / 編譯中心／綜合12日電

比利時首都布魯塞爾12日實施口罩強制令，12歲以上民眾在所有公共場合必須戴口罩，但新措施引來不少抱怨，認為連空曠的森林及公園都列管則太過嚴厲。歐洲其他地區疫情也快速蔓延，法國、希臘、德國新增病例都創新高。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天最新公布數據，比利時全國迄今有7萬4915病例、9885例死亡；布魯塞爾近一周，每10萬居民已達到54例新病例。

布魯塞爾是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）總部所在，有歐洲政治首都之稱，因各國政治代表聚集，是對抗新冠肺炎指標性城市，但近日疫情惡化。

上周布魯塞爾區政府決定，一旦布魯塞爾每10萬居民達50個病例時，就必須擴大全城實施口罩強制令，今天上午區政府宣布已達標準，強制口罩令生效。

自今天起，12歲以上民眾在布魯塞爾所有公共場合都必須使用口罩，無論是在繁忙的市場還是在森林漫步，警方將強化執勤確保人人遵守新措施；但若民眾在戶外從事跑步等體育活動及殘疾人士則可除外。

布魯塞爾自7月下旬起疫情反彈後強化防疫措施，7月25日起，將室內公眾場合需戴口罩命令延伸至露天市場及人潮密集的購物街道，消費者至餐飲場所，在餐廳除座位外，只要走動都必須戴口罩，不配合者可處250歐元（約295美元）罰款。

歐洲其他地區疫情也快速蔓延，法國衛生部12日通報境內新增2524起新冠肺炎病例，改寫解封以來單日新高紀錄。希臘12日新增262起病例，也是創下疫情爆發以來的最高紀錄。德國12日公布數據顯示，新增1226人確診新冠肺炎，創三個多月新高。衛生部長史巴恩警告，由於度假返回和參加聚會的人，德國幾乎所有地區都爆發疫情。

宣布研發出世界第一款新冠肺炎疫苗的俄羅斯，12日確診人數新增5102人，染疫人數正式突破90萬大關，累計確診90萬2701人，另新增129起死亡病例，累計1萬5260例。

新冠肺炎 COVID-19

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