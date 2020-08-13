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澳洲單日21死新高 紐西蘭下月大選恐延期

世界日報 / 編譯中心／綜合12日電

路透報導，紐西蘭11日新增4起新冠肺炎確診病例，睽違102天再度出現本土病例，這4人是同一家庭的成員，居住於第一大城奧克蘭（Auckland），不料12日又再通報另外4起疑似病例，這4名患者與上述家庭成員有關，可能出現本土社區傳播。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日將解散國會的日期延至17日，不排除大選延期。

貨運成破口？紐國急查源頭

第一大城奧克蘭（Aukland）一個家庭有4成員染疫，這4人的感染源考倒了衛生官員，因為他們很有信心過去102天本土並無病毒傳播，而這4名確診者也未到國外旅遊。調查人員如今鎖定病毒有可能是透過貨運夾帶入境。衛生部表示，正在針對其中一名男性確診者上班的奧克蘭冷藏庫，檢驗貨物表層是否附著任何病毒。他說：「我們都知道，病毒可以在冷藏環境存活好一陣子。」

路透社報導，紐西蘭排定9月19日舉行三年一度的國會大選，按原先安排國會應該在12日解散。阿爾登今天延後解散國會，但尚未決定是否延後真正大選日期。阿爾登稱：「現在作出決定是為時尚早，不過如果有需要，會有一點彈性可以調整投票日。」她補充說，在11月21日之前任何一天，都可選擇作為投票日。

澳洲單日21死 破新高

澳洲單日染疫病故人數12日改寫紀錄，新增病例也衝3天來的高點，粉碎重災區維多利亞州第2波疫情逐漸穩定下來的希望。路透報導，維多利亞州過去24小時通報21人病故，比本週稍早創下的紀錄多出2人，另通報410起新增病例，無緣延續前3天單日確診低於400例的趨勢。

菲律賓當局12日通報，境內新增93起死亡病例，這是7月18日以來單日通報新高，全國累計2404人染疫病故。另外，又有4444起確診病例，累計確診總數達到14萬3749例。

印度中央第3名部長染疫

印度阿育吠陀部國務部長奈克（Shripad Naik）證實感染新冠肺炎，為印度中央政府自疫情爆發以來，第3名部長確診。印度累計確診病例已逾236萬例，死亡人數達4萬逾人，且自8月1日起的7天每天新增病例已超越美國，成為全球單日新增病例最多的國家。

南韓確診新增54例 參加婚宴也要掃QR Code

南韓中央防疫對策本部通報，截至12日凌晨零時，新增54例確診。為強化防疫，婚宴自助餐廳出入人員也都必須出示QR Code登記個資。日本東京都12日新增222例確診病例，其中有11例是80多歲高齡者，令人憂慮疫情向高齡層擴散；另外，沖繩縣12日新增66例確診病例，累計病例數1308例。

在美洲，巴西聖保羅州長多利亞12日表示，他接受檢測，對新型冠狀病毒呈陽性反應，將在隔離情況下繼續辦公。聖保羅州是巴西新冠肺炎病故人數最多的州。

新冠肺炎 COVID-19

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