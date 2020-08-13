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美衛生部長嗆「新冠病毒很容易消滅」 華春瑩：真的嗎

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社

美國新冠肺炎確診人數已突破500萬，美國衛生與公眾服務部長阿查爾（Alex Azar）在台北演說時表示，若新冠病毒出現在美國，「可能很容易被消滅」。 中國外交部發言人華春瑩忍不住在推特上發問：「真的嗎？！」

觀察者網報導，華春瑩回應阿查爾的言論指出，過去三天，美國有超過15萬人確診新冠肺炎，2000人死亡，總確診人數突破500萬。她直言：「對一些美國官員來說，政治利益總是先於生命，我衷心祝願他們盡快成功地控制這一流行病。」

外交部發言人趙立堅12日重申，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開、透明、負責任態度，認真履行《國際衛生條例》規定的職責和義務，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，全力遏制疫情擴散蔓延，積極開展國際防控合作。中國政府堅持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷經得起時間和歷史的檢驗。中國為全球抗疫付出的巨大犧牲和作出的重大貢獻有目共睹。

趙立堅指出，眼下美國疫情發展失控，這恐怕和阿查爾部長有著直接關係。「我們不知道他從哪裡來的底氣和勇氣，竟然大言不慚地批評中國的抗疫成果。如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿查爾部長莫屬。」趙立堅說，停止政治作秀，集中精力救美國民眾的命，這才是一個衛生部長的本職工作。

新冠肺炎 COVID-19

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