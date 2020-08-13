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新冠肺炎治癒數月後復陽！荊州、上海皆傳病例

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
中國大陸湖北荊州市出現一名女退休職工確診新冠肺炎，治癒後康復數月後再次復陽。 中新社
中國大陸湖北荊州市出現一名女退休職工確診新冠肺炎，治癒後康復數月後再次復陽。 中新社

湖北荊州市開發區聯合街道一名68歲女退休職工日前因病住院，經新冠病毒核酸檢測為陽性。該女子在2月8日確診治癒後康復，數月後再次復陽，非新發病例。上海也出現一例復陽病例，男子4月被診斷為境外輸入性確診，經隔離治療後出院復陽，由吉林到滬就醫。

據湖北荊州發布官微通告，8月12日，荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部發布一名新冠肺炎出院病例復陽的通告。一名68歲女退休職工2月8日確診為新冠肺炎患者，在治癒痊癒數月後再次復陽。目前該患者再次隔離治療，所有接觸者均進行核酸檢測後為陰性，其居所和活動區域均已徹底消毒，風險完全控制。

通告稱尚無證據表明復陽病例存在傳播風險，請市民「不必恐慌、不信謠、不傳謠」。通告提醒市民常態化形勢下也要重視個人防護。

目前還沒有權威統計新冠康復患者整體復陽的概率，據湖北省武漢市部分隔離點觀察發現，約5%~10%的康復期患者核酸檢測又呈陽性，但到目前為止並沒有復陽患者再次出現傳染的情況發生。

武漢大學病毒學專家楊占秋教授表示，這有可能是檢測方法取樣品等因素（包括試劑和操作方法），可能造成檢測結果的假陽性或者假陰性。楊占秋也表示，復陽的前提是過去檢測呈陽性，治療後或者不治療後一段時間轉陰，過一段時期又出現陽性，才能叫復陽。

香港01報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任、醫療救治專家組成員王貴強此前曾表示，復陽就是達到出院標準了，出院後又出現核酸檢測陽性，復陽的患者可能用「再檢出」更合適。他認為這種患者沒有真正的病毒消失，上呼吸道咽拭子、鼻咽拭子查不到，但是下呼吸道在肺裡還有病毒。

新冠肺炎 COVID-19

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