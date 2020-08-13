香港疫情回升 新增62例確診

香港昨天新增62例新冠肺炎確診個案，較前天的33例有所回升。

香港衛生官員在記者會上公布，新增的個案中，只有1例為境外移入個案，其餘為本地感染，其中近半找不到源頭。至今累計有4243例確診，63人死亡，大都是老人及長期病患。

文匯報報導，港府的全民自願病毒檢測，根據早前公布的時間表，最快下周全面展開，預料約有500萬名市民參與，三間負責相關工作的內地檢測公司已準備就緒。其中，凱普集團的子公司「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶透露，為配合全民檢測計畫，公司新設的實驗室將於16日啟用，每日檢測量可提升至逾2萬個樣本，若採用「混樣形式」進行檢測，每日能檢驗近9萬個樣本，相信集3家檢測機構不分晝夜24小時進行檢測，足以應付500萬檢測目標，但當務之急是港府先要有全盤計畫，做到採樣和運送無縫交接的配套。