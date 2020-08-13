我駐法代表處確診人員持續居家隔離 接觸者採檢皆陰性

我駐法國代表處一名職員5日確診新冠肺炎，外交部今天表示，確診人員狀況穩定，仍在居家隔離中，14天隔離完後會再次進行採檢，結果是陰性並接受醫師專業判斷後才能回代表處上班。

駐法國代表處一名職員8月3日出現感冒症狀，4日進行採檢，5日證實確診，駐法國代表處已立刻依據外交部先前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施，包括與該名確診職員有接觸的另一名人員，立刻進行居家隔離14天，必要時將依醫囑進行採檢。

外交部歐洲司司長姜森在例行記者會上表示，法國代表處確診人員目前狀況穩定，沒有發燒，感冒症狀趨緩，目前持續居家隔離，等14天居家隔離結束後會安排進行採檢，結果必須是陰性，並接受醫師專業判斷後才能回到駐處上班。

姜森說，和這名確診職員接觸的另一名代表處人員接受採檢，結果是陰性，和確診人員同層樓但不同辦公室的代表處人員也有進行採檢，結果都是陰性，目前代表處實施分流上班，領務櫃台也有縮短對外服務的時間。