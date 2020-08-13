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加州單周死亡破千 郊區、農村淪疫情新熱點

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合12日電
中央谷地佛萊斯諾郡一位新冠患者治癒後高興出院。美聯社
中央谷地佛萊斯諾郡一位新冠患者治癒後高興出院。美聯社

美國新冠疫情持續，加州患者每周死亡人數自春季以來倍增，僅上周單周就有近1000人死亡，洛杉磯郡和舊金山灣區都通報比春季還高的死亡數據；而費城兒童醫院(CHOP)專家模組也預測，巴爾的摩、波士頓和芝加哥將成下一波疫情熱點。

美國現今的疫情熱點已逐漸轉向鄉村和農業區，加州中谷地區(Central Valley)是農業區，已成為疫情熱點之一；中谷地區的八個郡每周死亡病例自4月的20例增至過去兩周的200例，聖荷昆谷(San Joaquin Valley)居民占全州死亡率的20%，但該郡人口僅占加州的10%。

麥賽德加州大學(UC Merced)社區與勞工中心社會學教授佛洛瑞斯(Edward Flores)表示，尚不清楚聖荷昆谷(San Joaquin Valley)為何疫情嚴重，但該區有為數不少的低薪勞工，其工作環境惡劣且雇主違反安全條例時有所聞。

新冠病毒目前在農業區的低薪族群間快速擴散，如食品加工、處理和包裝廠；勞工中心分析顯示，聖荷昆谷34%的前線工人因無法居家工作，接觸病毒的機會大增，類似情況也發生在麥德拉郡(Madera)，該區有超過40%的工人必須到班。

加州截至10日的七日死亡平均人數為969例，寫下疫情開始以來最高；春季時，4月21日該州的死亡人數為553例；加州目前累計確診至少58萬9238例，死亡超過1萬699人。

南加州郊區的死亡人數出現激增情況，聖伯納汀諾郡(San Bernardino)在10日截止的七天死亡人數來到128例，幾乎是前一周七天34例紀錄的四倍；河濱郡(Riverside)上周死亡人數83例，為4月的一倍。

俄州過去兩周的新增確診率下降14%，但香檳郡(Champaign)等多數郊區郡過去幾周的新增確診病例創新高；公衛官員擔心，郊區疫情更難追蹤和控制。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，俄州、密蘇里、威斯康辛和伊利諾斯州的每周確診變化，比非都會區的郡還要大；中西部整體感染和確診率，仍比南部佛州和德州等地還低，堪薩斯州和愛阿華州的大城市確診率則比鄉村地區還高。

CHOP政策實驗室(PolicyLab)模組預測，整合人口密度、氣候和居民行為等因素，推測下一波疫情熱點會在巴爾的摩、芝加哥和波士頓。

新冠肺炎 COVID-19

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