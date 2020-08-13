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疫苗等太久 「抗體藥」搶問世？多家公司投入研發

世界日報 / 編譯林育正／綜合12日電
等不及研發生產新冠疫苗，許多生技公司也投入抗體藥的測試。圖為印弟安納波利斯市的禮來藥廠研究人員在研發抗體藥。美聯社
等不及研發生產新冠疫苗，許多生技公司也投入抗體藥的測試。圖為印弟安納波利斯市的禮來藥廠研究人員在研發抗體藥。美聯社

新冠肺炎疫苗問世估計還需要一段時間，讓許多生技公司也投入抗體藥的測試，期盼這些藥能立即提供抗體，不須如注射疫苗後，還必須等免疫系統產生抗體。

這些還在實驗階段的抗體藥，經動物實驗證實，有機會能直接給予人體對抗新冠病毒所需的抗體；北卡羅來納大學病毒學家柯恩(Myron Cohen)說：「當你獲得抗體，就能立刻受到保護。如果能以高濃度劑量的方式生產，我們將可直接繞過免疫系統。」

這些抗體必須以注射方式進入人體，效力估計為數個月，讓醫護人員、新冠病患家屬等高風險民眾暫時免疫。若抗體藥證實有效，疫苗又尚未問世或效果不如預期，抗體藥將被考慮廣泛使用，分配給學校老師等人士。

研究人員目前也在實驗抗體藥，是否能協助免疫系統，讓患者免於嚴重症狀或死亡。艾莫利大學傳染病專家里昂(Marshall Lyon)也說：「我們的目標對象是染病第一周的病患，直接用抗體進行治療防止發病。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)藥品評量研究中心主任珍娜‧伍德考克(Janet Woodcock)認為抗體藥「有希望」，且預估會比疫苗更早問世；秋季初期將有更明朗的答案。

禮來藥廠(Eli Lilly)就已開始量產抗體藥，另一藥廠雷傑納隆(Regeneron)的藥，則使用兩種抗體，強化藥效更防範病毒異變。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也說：「還是得保持警覺，但我對此保持樂觀。」

不過現階段抗體藥仍有疑慮；現在還無法斷言，抗體藥能否到達體內全部所需之處，如肺部最深處。此外，病毒可能產生變異，使抗體無效，這也是雷傑納隆的藥物含有兩種抗體的原因。

此外，若藥效不夠長，就只能用於治療，而非防疫。更讓人擔心的是，抗體可能強化病毒進入細胞的能力，或觸發免疫系統，使病患病情加重；不過這僅是理論推估，尚未獲得實驗證實。總而言之，抗體藥仍須進一步實驗，確保其安全性。

新冠肺炎 COVID-19

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