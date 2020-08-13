校園能否重啟？白宮公布抗疫指南 8項準則建議戴口罩

白宮12日針對校園重啟公布八項最新防疫指南，川普總統指示，聯邦政府將提供1億2500萬個可重複使用的口罩給全國學區。白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)表示，白宮的立場是希望全美各地學校能安全地盡快開放，因此提供如何避免新冠病毒傳播的八項抗疫準則。

白宮12日由川普總統、潘斯副總統、資深顧問康威及教育部長蓓西‧狄弗斯等主持校園重新復課的討論會。路透報導，川普總統12日稍後公布有關在新冠大流行期間重啟學校的八點準則，其中包括在無法保持社交距離時，必須戴口罩。

過去幾個月來，川普強力要求全美學校重啟校園，讓學生回到教室上課。但全美規模最大的幾個學區，卻紛紛宣布受到疫情反彈影響，新學期開學後將採遠距上課。

位於亞特蘭大北部的喬治亞州切洛基郡學區(Cherokee County School District)，疫情未退之下重啟校園，讓學生回到學校上課。但從8月3日開學後短短幾天內，由於連續出現確診案例，使得學區師生共計1193人必須居家隔離，反映出學校重啟確實面臨艱難挑戰。

希克斯小學(Sixes Elementary School)校長肯納利(Ashley Kennerly)4日發函通知全校家長表示，一名二年級學生新冠病毒檢測呈現陽性。到了7日放學時分，切洛基郡至少已有10所學校校長發出類似的通知給學生家長。

包括確診案例以及曾與確診案例有過近距離接觸的師生將近1200人，如今都必須自我隔離。一所高中11日宣布校園暫時關閉至31日，12日有另一所高中也做出同樣宣布。這些實例的出現，讓原本就對重啟校園看法分歧的社區，涇渭分明態勢更加明顯。

原本在切洛基郡學區擔任西班牙語及法語老師，卻因擔心病毒傳染給家人而辭職的44歲老師韋柏(Allison Webb)柏：「我們已經預料到會有這種狀況發生。」她說，目前要讓學生回到教室上課，並不安全。