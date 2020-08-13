俄新冠疫苗搶第1！佛奇質疑：未證明其安全有效

俄羅斯總統普亭11日宣布完成註冊全球第一支新冠病毒疫苗，但包括全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)、衛生部長阿查爾(Alex Azar)在內的美國聯邦公衛高階官員都質疑該疫苗的安全性和功效。

佛奇表示，他希望該疫苗是已經通過證明確實安全有效，「但我真的很懷疑他們有做到」；他也強調，美方正在研發的疫苗超過六種以上，「如果要增加讓更多人受傷的風險，或是就給他們沒有用的東西，我們一開始就能這麼做，可能下禮拜就可以開始，但我們不能這樣。」

阿查爾則是12日在台灣表示，美方結合政府、經濟和生物科技的所有強項，致力於盡快發展對人民安全且有效的疫苗，並稱「研發疫苗不是一場速度的競賽」。

阿查爾也指出，為加速疫苗研發，聯邦政府和生技公司莫德納(Moderna)等共五家製藥公司簽下合約，贊助他們進行研發計畫，並確保完成後能夠量產；其中四家公司的疫苗測試報告都顯示，受測者體內的抗體超過新冠肺炎患者，而且沒有產生任何副作用。

阿查爾也質疑俄羅斯疫苗才正要進入第三階段臨床測試，但俄方卻沒有根據該疫苗的臨床測試透露更多資訊；而美方簽約的兩家生技公司卻早已進入該階段。阿查爾說：「依照我方的進度，今年年底前將量產超過百萬劑，擁有『黃金標準』、安全且有效的疫苗。」

路透引用俄羅斯媒體「國際傳真社」(Interfax)報導，俄羅斯衛生部長穆拉什科12日回覆外界對該國的質疑，宣稱一切對俄方疫苗的質疑言論都是出於競爭領先目的。