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進口冷凍海鮮驗出新冠病毒 大陸7月以來已傳8起

中央社 / 台北13日電

中國近期頻繁從進口海鮮外包裝驗出2019冠狀病毒核酸陽性反應，廣東深圳昨天卻是在一份從巴西進口的冷凍雞翅表面，確認驗出病毒核酸陽性反應。

中共深圳市委宣傳部今天在微信公眾號通報，深圳市龍崗區11日對進口冷凍食品排查檢測時發現這起案例，12日經省、市疾控中心復核，確認樣品核酸檢測結果呈陽性。

通報稱，深圳市疫情防控指揮部辦公室已對可能接觸相關產品的人員進行全面核酸檢測，結果均為陰性，陽性樣品密切接觸者已納入健康管理；全市相關庫存產品全部封存並進行核酸檢測，結果也均為陰性。

通報並表示，對已售出產品全部追溯並通報相關機構進行處置；對相關產品外包裝及存放環境全部進行消毒殺菌。有關部門將繼續開展對相關冷凍食品的追溯檢測排查。

此外，據央視網報導，安徽省蕪湖市鏡湖區10日對冷凍食品及從業人員常規摸抽檢時，對一家餐飲店進口的厄瓜多冷凍白蝦外包裝進行病毒核酸檢測，結果呈現疑似陽性。蕪湖市疾控中心11日對這份樣本進行復核，結果依然呈現陽性。

據中共黨媒人民日報旗下的「健康時報」app（應用程式）12日統計，加上安徽案例，自7月以來，中國大陸已有8地在進口海鮮外包裝驗出2019冠狀病毒。

中國去年底傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）以來，多地本土疫情均與銷售處理海鮮或肉品的市場有關。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7月底接受中央電視台訪問時坦言，從武漢華南海鮮市場到北京新發地市場，再到大連凱洋海鮮公司，三者都是潮濕、低溫環境。這類環境適合病毒存活，只要有污染，病毒就會在局部愈聚愈多，而且不容易殺死，從而造成傳播風險。

新冠肺炎 COVID-19

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