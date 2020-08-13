中國新增新冠肺炎確診19例 本土8例都在新疆

據官方通報，中國12日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例19例，其中8例本土病例，都集中在新疆烏魯木齊市。

中國國家衛生健康委員會網站今早通報，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12日共報告新增確診病例19例，其中境外移入病例11例（山東4例、上海2例、廣東2例、四川2例、河北1例），本土病例8例（都在新疆）；沒有新增死亡病例；新增1例疑似病例，為上海報告的境外移入病例。

新疆自治區人民政府所屬的官方微博帳號「新疆發布」通報，當地12日新增的8例確診病例，和5例無症狀感染者，都在烏魯木齊市。

截至12日，新疆共有確診病例505例，其中烏魯木齊市503例、喀什地區1例（烏魯木齊關聯病例）、兵團1例。在無症狀感染者方面，新疆現有130例，129例在烏魯木齊、1例在昌吉州（烏魯木齊市移入）；目前還有1萬3548人正接受醫學觀察。

中國國家衛健委指出，截至12日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告確診724例，累計治癒出院7萬9398例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4756例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者80萬3651人，還在醫學觀察的密切接觸者2萬2498人。

在無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12日共報告20例（境外移入15例）；當天沒有轉為確診；當天解除醫學觀察13例（境外移入6例）；還在醫學觀察的無症狀感染者295例（境外移入150例）。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區累計有4243例（出院3189例，死亡63例），澳門特別行政區則有46例（出院46例）。