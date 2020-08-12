俄羅斯核准首支新冠肺炎疫苗 陳時中：保護力存疑

俄羅斯昨天宣布核准全球首支新冠肺炎疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗在完成臨床試驗前，保護力、效果、副作用仍是未知數，坦言俄羅斯總統普亭讓女兒接種相當勇敢。

普亭（Vladimir Putin）昨天宣布核准全球首支2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎，COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），普亭更自稱他的女兒接種了疫苗；不過，由於人體臨床實驗還不到2個月，正因沒有臨床試驗資料，引發各國質疑聲浪。

有媒體記者今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上詢問，俄羅斯疫苗開打後，未來是否可能開放接種過疫苗的旅客入境。

陳時中表示，俄羅斯宣布開放接種疫苗，甚至有重要人物讓親屬施打以身作則，相當勇敢，但他認為疫苗必須經過正確評估，除了要確認俄國相關主管單位是否通過審核，也要看抗體是否有保護力、可以維持多久、是否有副作用、風險等。

陳時中說，截至目前，全球研發中的疫苗都還沒完成人體臨床試驗，暫無明確答案，他相信未來疫苗各國政策方向都一致，依據疫情緊急狀況來給予緊急授權，一般風險不高、可確保安全性且可掌握副作用的，才會給予緊急授權使用。

正因上述種種考量，接種疫苗後能否在全球通行無阻，陳時中指出，每一支疫苗都必須等到三期臨床實驗完成後，才能確認是否有足夠保護力，年底前應該都很難有成果問世，疫苗能有多少保護力仍存疑，距離未來廣泛使用也有一段很長的路要走。

陳時中說，台灣也正在思考，未來若真有疫苗，將開放哪些對象施打、如何運用等問題，需要更多觀察蒐集本土資料才能掌握更全面的抗體情形。