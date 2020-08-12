湖北2月確診新冠肺炎患者 痊癒數月後又復發

中國湖北省荊州市今天通報，當地一名68歲婦人2月感染新冠肺炎，痊癒數月後，近日再次驗出病毒核酸陽性反應。這名患者現已接受隔離治療，所有接觸者進行核酸檢測均為陰性。

荊州市政府新聞辦公室12日下午於官方微博發布荊州市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控指揮部上述通報。

通報稱，這名患者為居住在荊州市開發區聯合街道的68歲女退休職工，於8月9日因病住院時，經COVID-19病毒核酸檢測為陽性。患者曾在2月8日確診感染2019冠狀病毒疾病，治癒數月後再次「復陽」，非新發病例。

通報表示，患者現已再次隔離治療，所有接觸者進行核酸檢測均為陰性，其居所和活動區域均已徹底消毒，風險完全控制。

通報並稱，尚無證據表明「復陽病例」存在傳播風險，不必恐慌，但仍提醒當地市民在常態化形勢下也要重視個人防護。