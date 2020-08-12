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專家：美國9月開學後疫情會爆炸性成長 遠超國殤日過後

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合11日電
醫務人員正在為麻州沿海的艾佛瑞特海灘居民檢測病毒。 美聯社
醫務人員正在為麻州沿海的艾佛瑞特海灘居民檢測病毒。 美聯社

知名傳染病學家歐斯特宏(Michael Osterholm)10日推翻川普總統對新冠疫情的樂觀看法，並預測9月開學後疫情會爆炸性成長；世界衛生組織(WHO)11日表示，美洲單日新增確診逾10萬例，半數來自美國，令人憂心。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)，截至11日晚間，全球新冠肺炎確診2018萬8678例，死亡73萬8668人，美國確診513萬8850例，死亡16萬4480人。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏10日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國才正要開始面對主要問題，單日確診平均新增4萬5000例至5萬例。

歐斯特宏表示：「高中和大學即將開學，我們認為9月會見到疫情爆炸性成長，遠超過國殤日之後的情況。」他也預測，疫情數字只會持續攀升。

歐斯特宏解釋一篇他7日共同發表在「紐約時報」的社論，其中呼籲美國需要進行新一輪居家避疫，以減緩病毒擴散；該文指出，美國的選擇很清楚，繼續讓病毒迅速擴散，或者各州積極封城長達六周，直到每10萬人中單日新增確診低於一人。

世衛美洲區主任卡里薩．埃蒂安(Carissa Etienne)11日表示，美洲新冠肺炎單日新增逾10萬例，其中半數確診在美國，另外在阿根廷和哥倫比亞等原已控制疫情的國家，如今確診攀升令人憂心。

全球新冠確診逾半來自美國、巴西和印度；埃蒂安11日在泛美衛生組織(PAHO)線上會議表示：「我們的區域仍籠罩在新冠病毒之中。」

她表示，中美洲確診攀升；巴西新冠肺炎本周新增確診創新高，多明尼加共和國確診高於所有加勒比島國的確診總和。

埃蒂安憂心，新冠肺炎恐威脅其他可預防和可治療疾病，包括肺結核、愛滋病毒和肝炎等；根據汎美組織數據，30%愛滋病患因為新冠疫情而拒絕求醫；不過防疫期間民眾減少外出，蚊子傳染病卻因此下滑。

埃蒂安呼籲，衛生系統必須擴大遠端問診並提供醫院外照護，讓病患更容易接受治療。

新冠肺炎 COVID-19

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