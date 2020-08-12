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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

全美國兒童染新冠 已超過38萬人

世界日報 / 編譯潘勛／綜合11日電

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics, AAP)最新報告出爐，指出最近四周內，全國兒童感染新冠病毒確診案例由20萬184人，增加到38萬174人，漲幅達驚人的90%。

「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)11日報導，AAP統計期間為7月9日到8月6日，發現這段時候，全國孩童感染到新冠病毒的比率，為每10萬名小孩有501人。AAP報告在彙總部分指出，自這場大規模疫病爆發以來，雖說各州呈報各年齡層確診案例當中，孩童只占9.1%，但已超過38萬名。

學會表示，7月間死於新冠病魔的兒童逾25人，只是因新冠病毒而出現重症的小孩仍算罕見。有七個州呈報染疫兒童達1萬5000人或更多，數目最多的是加州、亞利桑納、伊利諾、田納西、阿拉巴馬、喬治亞及佛州。

AAP敦促各州繼續依年齡層來報告新冠確診案例，「以便新冠對兒童健康的影響，能取得監控及紀錄。」搜集並分析兒童染疫數據，對全國各學區打算用什麼形式復學，至關重要。

兒科醫生黑斯(Dyan Hes)11日表示，一個地區學校要重開，新冠傳染率應該要低於3%；在紐約州，這個比率為0.88%，而在佛州則為20%，「達20%的地方不該重啟校園。」

佛州衛生廳紀錄到7月9日到8月9日之間，17歲及以下的孩子們感染到新冠病毒者，人數由1萬6797上升到3萬9735，增幅達137%，而且僅在一天後的8月10日，該州未成年人新冠確診更攀升到4萬2761件。佛州依然是新冠重災區，10日傳出276人死於新冠肺炎，創新單一日紀錄。

黑斯表示，各州之間疫情輕重不一，讓重啟所有學校變成不可能；以全國規模復學，是辦不到的事，原因在各地參數不同。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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