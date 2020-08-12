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新冠肺炎全球案例破2千萬 學者籲檢測搭配檢疫

中央社 / 台北12日電

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天表示，COVID-19全球確診案例已於近日突破2000萬名，預估下週會達到2190萬，台灣可考慮以檢測2次搭配居家檢疫5天，「漏掉個案幾乎是零。」

陳秀熙今天召開「新冠肺炎防疫科學說明會」，對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情提出說明及分析，並邀請乳癌防治基金會董事長張金堅提出COVID-19檢測在科學預防醫學的新角色。

陳秀熙指出，COVID-19統計到8月9日，全球確診人數已達2005萬人，死亡人數73.5萬人。其中印度、美國、巴西3國，就貢獻了約6成的新增個案數，以及約5成的新增死亡數。

陳秀熙表示，從7月初到8月短短一個月間，全球確診人數累積了1000萬人，預估下週全球確診人數會達到2190萬人，預估死亡人數達78.6萬人。

陳秀熙指出，隨著各國大力推動檢測，確診個案飆升，但多數是輕症個案，整體致死率是下降的。台灣防疫做得很好，現階段不需要普篩，但隨著國際疫情轉變，應依風險分層做入境精準檢測及檢疫，根據每個國家的風險評估，決定檢疫時間長短。

陳秀熙表示，以台灣過去經驗，檢測2次加上居家檢疫5天，漏掉的個案幾乎是零，也就是入境時檢測一次，居家檢疫5天後再檢測一次。

陳秀熙也提到，檢測除了有助於疫情調查，也可早期發現輕症個案，有助於後續治療，減低重症死亡的可能性。張金堅指出，COVID-19輕症個案，約有3成吃藥就能康復，如果能早期偵測、早期發現，就能避免病情加劇，減輕醫療體系的壓力。

張金堅也提到，COVID-19對罹患某些慢性病患者的威脅特別大，包括心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道器官疾病、高血壓、癌症患者，以及65歲以上長者，都需特別注意。

會後接受媒體聯訪，被問及台灣向美方提出疫苗需求的進程，陳秀熙說，全世界對於疫苗供需都很現實，都是先給自己國家人民使用，台灣應積極跟美國、歐洲已經發展的疫苗團隊合作，爭取在台灣生產，並供應給東南亞國家，「這應是台灣疫苗國家隊的重要目標。」

對於美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台，陳秀熙認為是正面的標誌，也是爭取疫苗的開端和起步，「不一定在這一次就談成，下一次再談也可以。」

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