新疆新增本土確診降至個位數 專家指症狀非典型

新疆昨天新增2019冠狀病毒疾病本土確診9例，增幅趨緩。中國疾控專家昨晚受訪時指出，這次烏魯木齊疫情臨床症狀不明顯、「非常不典型」，以致患者以為自己沒事，造成家庭聚集性傳播。

烏魯木齊市疾控中心副主任文國新昨天也在記者會中表示，烏魯木齊市病例中，有連續2次核酸檢測均為陰性，直到第3次檢測才呈陽性的。當地現已提高重點區域和重點族群的檢測頻率、次數。

綜合中國國家衛生健康委員會、新疆衛健委官網上午通報，11日凌晨0時至午夜12時，中國大陸新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例25例，除9例新疆本土確診外，其餘16例均為境外移入。

此外，中國大陸昨天新增無症狀感染者20例，其中8例來自新疆，其餘12例均為境外移入。新疆11日新增的確診與無症狀感染者，均在烏魯木齊市。

新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室昨天舉行記者會說明當地疾控狀況。

新華社引述文國新表示，2019冠狀病毒隱蔽性很強，不同的感染者具傳染力時間並不相同。在烏魯木齊市出現的病例中，有連續2次核酸檢測均為陰性、直到第3次檢測才呈陽性的。

他強調，為慎重，需要根據檢測結果，對重點區域和重點人員進行多次採樣檢測。當地現已提高重點區域和重點族群的檢測頻率、次數。

中國國家衛健委醫療救治組成員邱海波昨晚接受中央電視台訪問時則表示，這次烏魯木齊疫情中，有一半的確診病人完全沒有症狀，僅約1/5有發燒，更少有人感到乏力等，臨床症狀「非常不典型」。病人因此以為自己沒事，造成家庭聚集性傳播。

據新疆衛健委通報，截至昨天午夜12時，新疆（含兵團）現有確診病例535例（危重症14例、重症23例），其中烏魯木齊市532例、喀什地區1例（烏魯木齊市疫情關聯病例）、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）、兵團1例。

新疆現有無症狀感染者131例，其中烏魯木齊市130例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）；尚有1萬4569人正在接受醫學觀察。

中國國家衛健委統計，截至11日午夜12時，中國大陸現有確診病例761例（其中重症病例40例），累計治癒出院病例7萬9342例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4737例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者80萬2908人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬3039人。