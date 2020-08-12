快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓入境集中檢疫 第一天首架航班僅3旅客

中央社 / 桃園機場12日電
菲律賓入境者今天起全面到集中檢疫所檢疫14天，圖為菲律賓航空。 圖／聯合報系資料照片
菲律賓入境者今天起全面到集中檢疫所檢疫14天，圖為菲律賓航空。 圖／聯合報系資料照片

依據中央流行疫情指揮中心規範，菲律賓入境者今天起全面到集中檢疫所檢疫14天，上午來台的菲律賓航空班機只有3名旅客，在填寫資料及採檢後，搭乘防疫計程車前往檢疫所。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）菲律賓境外移入病例數持續攀升，中央流行疫情指揮中心繼7月26日宣布菲律賓入境者在機場全面採檢，日前再宣布從8月12日起，菲律賓入境者全面到集中檢疫所檢疫14天。

菲律賓航空PR890班機上午7時44分抵達桃園機場，不過整架航班只有3名旅客入境，桃園機場國境單位表示，原本規劃旅客下機後先在候機室內填寫相關表格資料，但因只有3名旅客，檢疫人員直接將旅客帶到體溫量測站完成資料填寫作業。

機場國境單位表示，在資料填寫完成後，檢疫人員隨即將3名旅客帶到航廈外的採檢站進行採檢，檢體將後送實驗室檢驗，3名旅客隨後在檢疫人員安排下，搭乘機場防疫計程車前往指定集中檢疫所接受14天的檢疫，而機場清潔人員也立即進行消毒作業。

機場國境單位表示，外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費接受集中檢疫；台灣民眾及持居留證或居留簽證外國籍人士集中檢疫費用由政府支應。

機場國境單位也提醒，台灣民眾及部分外國籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時都必須在機場完成採檢；未持有台灣居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3天內的新冠肺炎檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。

新冠肺炎 COVID-19 菲律賓 桃園機場 簽證 疫情

延伸閱讀

白宮擬禁染疫公民入境

菲律賓：準備好與俄羅斯合作疫苗試驗與生產

滬入境航班載來18確診 啟熔斷機制

高風險國家入境者篩檢 侯友宜：樂見嚴守國門

相關新聞

新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影

一名網友8月5日在「爆廢公社」PO出一則攝自新加坡樟宜機場候機室的畫面，形容現場簡直「跟拍生化電影一樣」，幾乎九成以上等待上機的旅客，都穿了全套隔離衣設備或其他防護裝備，僅有少數幾個人未著任何防護衣帽

俄首推新冠疫苗 普亭女兒已接種

俄國總統普亭十一日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗，他的女兒已接種，希望盡快量產這款疫苗。世界衛生...

阿查爾批陸不向全球示警 隱匿疫情

美國衛生部長阿查爾昨公開演講，大讚台灣防疫成就，並說美國知道永遠有台灣這個朋友，也會不避諱告訴全世界，可依靠信賴台灣。他...

圖表看疫情／俄宣布研發新冠疫苗 WHO仍要確認

俄國總統普亭11日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗，他的女兒已接種，希望盡快量產這款疫苗。世界衛生組織表示需要嚴格的數據審查，才能下定論。

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警 美國未及時行動

美國衛生部長艾薩本週訪台，稱此行為美國民眾而來，因台灣是處理新冠肺炎疫情典範。「華盛頓郵報」報導，台灣專家莊銀清早在1月...

俄羅斯率先核准全球首支新冠肺炎疫苗 世衛要查

俄羅斯今天宣稱率先核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗後，世界衛生組織（WHO）隨即表示，任何世衛...

俄註冊全球首款新冠疫苗 阿查爾：重點不在成為第一

美國衛生部長阿查爾11日說，美國希望能在12月前批准一種新冠肺炎疫苗，並稱「重點不在成為第一，關鍵是要有一種對美國人民跟...

新疆新增本土確診降至個位數 專家指症狀非典型

新疆昨天新增2019冠狀病毒疾病本土確診9例，增幅趨緩。中國疾控專家昨晚受訪時指出，這次烏魯木齊疫情臨床症狀不明顯、「非常不典型」，以致患者以為自己沒事，造成家庭聚集性傳播。

日本確診新冠肺炎逾5萬例 8日內新增1萬人

日本新增699例新冠肺炎確診，扣除鑽石公主號的染疫乘客，國內病例突破5萬大關，累積共5萬441例；因近期疫情急速擴散，在短短8天內就從4萬例增加到5萬例。

菲律賓入境集中檢疫 第一天首架航班僅3旅客

依據中央流行疫情指揮中心規範，菲律賓入境者今天起全面到集中檢疫所檢疫14天，上午來台的菲律賓航空班機只有3名旅客，在填寫資料及採檢後，搭乘防疫計程車前往檢疫所。

全球破2千萬人確診新冠肺炎 黎巴嫩港區爆炸後單日新增染疫創新高

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一週前發生災難性大爆炸，醫療機構擠滿傷患之際，國內又傳出單日新增病例創新高消息，令人憂心。

雪上加霜！黎巴嫩港區爆炸後 單日新增染疫創新高

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一週前發生災難性大爆炸，醫療機構擠滿傷患之際，國內又傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例創新高消息，令人憂心。

熱門新聞

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

「農婦們」心碎！吳怡農爆秘戀已一年 對象小11歲

阿查爾：發音失誤無意冒犯 確信蔡總統並未在意

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。