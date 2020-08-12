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新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影
全球新冠肺炎確診病例11日突破兩千萬，病故人數超過七十三萬的當下，依然有旅客在此疫情浪潮下，仍堅持搭機出國。有旅客在「爆廢公社」PO出一段攝自新加坡樟宜機場的影片，在飛往大陸南京市的候機室內，高達九成以上的旅客自備隔離衣或其他防塵保護設備，整間候機室有如生化電影拍攝現場，令人無奈又莞爾。
一名網友8月5日在「爆廢公社」PO出一則攝自新加坡樟宜機場候機室的畫面，形容現場簡直「跟拍生化電影一樣」，幾乎九成以上等待上機的旅客，都穿了全套隔離衣設備或其他防護裝備，僅有少數幾個人未著任何防護衣帽，旅客並稱，該候機室的旅客多數是預計前往南京的乘客。
多數網友留言回應，普遍稱許這樣「保護自己也保護別人」的行為，也有人喊「好帥唷！」笑稱疫情過後歡迎大家到核電或台積電上班。網友最擔心的則是那些沒穿防護設施的旅客，「沒穿的心慌」，「沒裝備的感覺有點慘」。也有網友貼出登機時的機艙門情景，戲稱現在登機「好像要進手術室」。
還有人稱，「台灣應該看看」，當全球正值疫情恐慌之際，國人的生活似乎未受太大影響，值得稱幸，希望台灣能繼續守住疫情防線，不要走到這個地步」。還有人好奇：「這些防護用具，台灣哪裡買的到？」、「衣服是公發的嗎？」為何大家都準備得那麼齊全？
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