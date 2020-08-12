快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影

聯合新聞網 / 綜合報導
新加坡樟宜機場飛往南京的候機室內，高達九成以上旅客自備隔離衣或其他防塵保護設備，整間候機室有如生化電影拍攝現場。擷自「爆廢公社」畫面
新加坡樟宜機場飛往南京的候機室內，高達九成以上旅客自備隔離衣或其他防塵保護設備，整間候機室有如生化電影拍攝現場。擷自「爆廢公社」畫面

全球新冠肺炎確診病例11日突破兩千萬，病故人數超過七十三萬的當下，依然有旅客在此疫情浪潮下，仍堅持搭機出國。有旅客在「爆廢公社」PO出一段攝自新加坡樟宜機場的影片，在飛往大陸南京市的候機室內，高達九成以上的旅客自備隔離衣或其他防塵保護設備，整間候機室有如生化電影拍攝現場，令人無奈又莞爾。

一名網友8月5日在「爆廢公社」PO出一則攝自新加坡樟宜機場候機室的畫面，形容現場簡直「跟拍生化電影一樣」，幾乎九成以上等待上機的旅客，都穿了全套隔離衣設備或其他防護裝備，僅有少數幾個人未著任何防護衣帽，旅客並稱，該候機室的旅客多數是預計前往南京的乘客。

多數網友留言回應，普遍稱許這樣「保護自己也保護別人」的行為，也有人喊「好帥唷！」笑稱疫情過後歡迎大家到核電或台積電上班。網友最擔心的則是那些沒穿防護設施的旅客，「沒穿的心慌」，「沒裝備的感覺有點慘」。也有網友貼出登機時的機艙門情景，戲稱現在登機「好像要進手術室」。

還有人稱，「台灣應該看看」，當全球正值疫情恐慌之際，國人的生活似乎未受太大影響，值得稱幸，希望台灣能繼續守住疫情防線，不要走到這個地步」。還有人好奇：「這些防護用具，台灣哪裡買的到？」、「衣服是公發的嗎？」為何大家都準備得那麼齊全？

新冠肺炎 COVID-19 樟宜機場 新加坡

延伸閱讀

新加坡樟宜機場准旅客轉機 新航將恢復部分航線

清潔機器人、零接觸按鈕！樟宜機場做好準備恢復航班

聯晚之眼 ／樟宜機場 逛6小時也不無聊

新加坡樟宜機場連8年奪冠 旅遊業者：實至名歸

相關新聞

新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影

一名網友8月5日在「爆廢公社」PO出一則攝自新加坡樟宜機場候機室的畫面，形容現場簡直「跟拍生化電影一樣」，幾乎九成以上等待上機的旅客，都穿了全套隔離衣設備或其他防護裝備，僅有少數幾個人未著任何防護衣帽

俄首推新冠疫苗 普亭女兒已接種

俄國總統普亭十一日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗，他的女兒已接種，希望盡快量產這款疫苗。世界衛生...

阿查爾批陸不向全球示警 隱匿疫情

美國衛生部長阿查爾昨公開演講，大讚台灣防疫成就，並說美國知道永遠有台灣這個朋友，也會不避諱告訴全世界，可依靠信賴台灣。他...

圖表看疫情／俄宣布研發新冠疫苗 WHO仍要確認

俄國總統普亭11日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗，他的女兒已接種，希望盡快量產這款疫苗。世界衛生組織表示需要嚴格的數據審查，才能下定論。

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警 美國未及時行動

美國衛生部長艾薩本週訪台，稱此行為美國民眾而來，因台灣是處理新冠肺炎疫情典範。「華盛頓郵報」報導，台灣專家莊銀清早在1月...

俄羅斯率先核准全球首支新冠肺炎疫苗 世衛要查

俄羅斯今天宣稱率先核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗後，世界衛生組織（WHO）隨即表示，任何世衛...

俄註冊全球首款新冠疫苗 阿查爾：重點不在成為第一

美國衛生部長阿查爾11日說，美國希望能在12月前批准一種新冠肺炎疫苗，並稱「重點不在成為第一，關鍵是要有一種對美國人民跟...

全球破2千萬人確診新冠肺炎 黎巴嫩港區爆炸後單日新增染疫創新高

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一週前發生災難性大爆炸，醫療機構擠滿傷患之際，國內又傳出單日新增病例創新高消息，令人憂心。

雪上加霜！黎巴嫩港區爆炸後 單日新增染疫創新高

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一週前發生災難性大爆炸，醫療機構擠滿傷患之際，國內又傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例創新高消息，令人憂心。

杜特蒂自願公開施打俄羅斯新冠疫苗 曾稱普亭是他偶像

俄羅斯於11日率先核准全球第一支新冠病毒疫苗，菲律賓總統杜特蒂接受俄國提供新冠病毒疫苗，自願公開施打第一針疫苗以表信任和感謝之意。

哥倫比亞染疫人數破40萬 首都加護病房接近飽和

南美洲國家哥倫比亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例今天突破40萬，死亡人數也攀升至近1萬3500人，首都波哥大的重症加護病房仍接近飽和狀態。

美CDC通報：染疫新增4萬522例 病死增565人

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control andPrevention，CDC）今天通報，新增4萬522起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，病死人數增565人。

熱門新聞

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

孫大千：綠營無視台灣被迫推向戰爭 仍要力助川普連任

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

阿查爾：發音失誤無意冒犯 確信蔡總統並未在意

韓國瑜為何還未替李眉蓁站台？謝龍介預言執政黨下一步

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。